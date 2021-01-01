28 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 28 квітня, Всесвітній день охорони праці, а віряни відзначають Велику середу перед Великоднем та вшановують пам'ять мучеників Аристарха, Пудa і Трохима.
День народження 28 квітня святкують репортер Інформаційного агентства Волинські Новини Юлія Малєєва (на фото) та журналіст Юлія Остапович. Вітаємо їх з цим святом. Бажаємо здоров’я, радості від життя й достатку.
У середу, 28 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Петро, Павло, Анастасія, Віктор, Аристарх, Кіндрат, Савва, Василина, Трофим, Зосима та Лук'ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
На Волині 28 квітня у різні роки відбулися такі події:
- 28 квітня 1981 року було створене Волинське відділення товариства «Україна».
- У цей день 2010-го рішенням Луцької міської ради «Луцьку музичну школу №1» перейменували на «Луцьку музичну школу №1 імена Фредеріка Шопена».
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не можна сваритись, лаятись та ображати когось;
• Не можна займатись важкою фізичною працею;
• Не можна виходити з дому без потреби;
• Не можна вживати жирну та шкідливу їжу;
• Не можна пити алкоголь;
• Не можна ходити вранці по росі.
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День народження 28 квітня святкують репортер Інформаційного агентства Волинські Новини Юлія Малєєва (на фото) та журналіст Юлія Остапович. Вітаємо їх з цим святом. Бажаємо здоров’я, радості від життя й достатку.
У середу, 28 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Петро, Павло, Анастасія, Віктор, Аристарх, Кіндрат, Савва, Василина, Трофим, Зосима та Лук'ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
На Волині 28 квітня у різні роки відбулися такі події:
- 28 квітня 1981 року було створене Волинське відділення товариства «Україна».
- У цей день 2010-го рішенням Луцької міської ради «Луцьку музичну школу №1» перейменували на «Луцьку музичну школу №1 імена Фредеріка Шопена».
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не можна сваритись, лаятись та ображати когось;
• Не можна займатись важкою фізичною працею;
• Не можна виходити з дому без потреби;
• Не можна вживати жирну та шкідливу їжу;
• Не можна пити алкоголь;
• Не можна ходити вранці по росі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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