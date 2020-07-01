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В Україні пропонують включити у прожитковий мінімум вартість мобільного зв'язку та інтернету

В Україні пропонують включити у прожитковий мінімум вартість мобільного зв'язку та інтернету
Вартість послуг інтернету та мобільного зв'язку як базових потреб людини можуть внести до набору, на якому ґрунтується прожитковий мінімум.

Міністерство цифрової трансформації запропонувало зробити це у Telegram.

Вартість прожиткового мінімуму оновлюється щороку. Перелік товарів і послуг змінюється з урахуванням сучасних потреб. У міністерстві мобільний зв'язок і доступ до інтернету вважають базовими потребами людини.

Ці послуги дозволяють оперативно викликати швидку медичну допомогу чи поліцію, навчатися онлайн та працювати дистанційно. Також можна скаржитися на корупціонерів, тримати зв'язок із владою та отримати електронні версії документів.

Через Комітет цифрової трансформації Верховної Ради передали свої пропозиції змін до постанови, що врегульовує складові переліку прожиткового мінімуму.


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Теги: прожитковий мінімум, мобільний і інтернет
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