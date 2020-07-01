В Україні пропонують включити у прожитковий мінімум вартість мобільного зв'язку та інтернету
Сьогодні, 00:22
Вартість послуг інтернету та мобільного зв'язку як базових потреб людини можуть внести до набору, на якому ґрунтується прожитковий мінімум.
Міністерство цифрової трансформації запропонувало зробити це у Telegram.
Вартість прожиткового мінімуму оновлюється щороку. Перелік товарів і послуг змінюється з урахуванням сучасних потреб. У міністерстві мобільний зв'язок і доступ до інтернету вважають базовими потребами людини.
Ці послуги дозволяють оперативно викликати швидку медичну допомогу чи поліцію, навчатися онлайн та працювати дистанційно. Також можна скаржитися на корупціонерів, тримати зв'язок із владою та отримати електронні версії документів.
Через Комітет цифрової трансформації Верховної Ради передали свої пропозиції змін до постанови, що врегульовує складові переліку прожиткового мінімуму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Міністерство цифрової трансформації запропонувало зробити це у Telegram.
Вартість прожиткового мінімуму оновлюється щороку. Перелік товарів і послуг змінюється з урахуванням сучасних потреб. У міністерстві мобільний зв'язок і доступ до інтернету вважають базовими потребами людини.
Ці послуги дозволяють оперативно викликати швидку медичну допомогу чи поліцію, навчатися онлайн та працювати дистанційно. Також можна скаржитися на корупціонерів, тримати зв'язок із владою та отримати електронні версії документів.
Через Комітет цифрової трансформації Верховної Ради передали свої пропозиції змін до постанови, що врегульовує складові переліку прожиткового мінімуму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні пропонують включити у прожитковий мінімум вартість мобільного зв'язку та інтернету
Сьогодні, 00:22
28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українцям виставлять додаткові рахунки за житло: кому і скільки доведеться заплатити
27 квітень, 22:15
«Старий Луцьк» взяв реванш у «Львівської Політехніки»
27 квітень, 21:20