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Як ЖК «Амстердам» будують по-новому? ФОТОЗВІТ*

Як ЖК «Амстердам» будують по-новому? ФОТОЗВІТ*
Швидкі темпи будівництва, міцні стіни, що дають гарну тело- та шумоізоляцію, а також - екологічність житла. Такими є основні переваги нової технології будівництва, яку почали застосовувати у Будівельній компанії «Інвестор» - технології монолітно-каркасного будівництва з використанням керамічних блоків.

«Починаючи із житлового комплексу «Амстердам», ми переходимо на монолітне будівництво з використанням керамічних блоків. Закордоном уже давно не будують з повнотілої цегли. У нас це ще залишилось пережитком з радянських часів. Тоді було багато цегельних заводів, вони перейшли нам у спадок, але їх ніхто не модернізує. Рано чи пізно в Україні теж перестануть будувати з цегли – це лише питання часу. Ми вирішили цей час не втрачати і вже використовувати більш сучасні формати.

Моноліт дасть нам змогу перейти на зовсім інший рівень архітектури. Крім того, це дозволить будувати у декілька разів швидше», - розповідав в інтерв’ю директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.

Які переваги дає монолітно-каркасне будівництво із використанням керамічних блоків?
• швидкі темпи будівництва: вкладати стіни із керамоблоків швидше та простіше, ніж із цегли;
• практичність: керамоблоки легко штукатурити;
• міцність стін: на відміну від газоблоків, на стіни із керомоблоків можна спокійно монтувати важкі меблі, техніку тощо;
• висока енергоефективність будівлі, краще зберігається тепло;
• гарна звукоізоляція;
• екологічність.

Як відбувається процес будівництва за цією технологією?

Монолітне будівництво - це фактично спорудження каркасу з арматури, навколо якого встановлюють опалубку (тимчасову конструкцію), в яку заливають бетон.

Для перекриття між поверхами споруджують горизонтальну опалубку, для стін - вертикальну. Такі вертикальні конструкції з бетону називаються пілонами і вони є монолітною несучою частиною будівлі. Між пілонами стіни споруджуються із керамоблоків.

У трьох під’їздах ЖК «Амстердам» уже завершили фундаментні роботи та приступили до спорудження пілонів. Як виглядає цей процес - можна детально побачити у фотозвіті із будівельного майданчика.


Нагадуємо: у ЖК “Амстердам” почали продавати мансардні квартири на верхньому 5 поверсі. За рахунок висоти кімнат ці помешкання є більш просторими, мають цікавий дизайн та ряд інших особливостей. Ціна - така ж, як і на решті поверхів, тобто - від 17 500 грн/м2. Детальніше про це можна прочитати за посиланням.

Також зверніть увагу, що незабаром в «Амстердамі» заплановане підняття цін.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 544 71 96
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт:investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor






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Теги: Інвестор, Амстердам, фотозвіт
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