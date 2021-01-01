Як ЖК «Амстердам» будують по-новому? ФОТОЗВІТ*





«Починаючи із житлового комплексу



Моноліт дасть нам змогу перейти на зовсім інший рівень архітектури. Крім того, це дозволить будувати у декілька разів швидше», - розповідав в інтерв’ю директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.



Які переваги дає монолітно-каркасне будівництво із використанням керамічних блоків?

• швидкі темпи будівництва: вкладати стіни із керамоблоків швидше та простіше, ніж із цегли;

• практичність: керамоблоки легко штукатурити;

• міцність стін: на відміну від газоблоків, на стіни із керомоблоків можна спокійно монтувати важкі меблі, техніку тощо;

• висока енергоефективність будівлі, краще зберігається тепло;

• гарна звукоізоляція;

• екологічність.



Як відбувається процес будівництва за цією технологією?



Монолітне будівництво - це фактично спорудження каркасу з арматури, навколо якого встановлюють опалубку (тимчасову конструкцію), в яку заливають бетон.



Для перекриття між поверхами споруджують горизонтальну опалубку, для стін - вертикальну. Такі вертикальні конструкції з бетону називаються пілонами і вони є монолітною несучою частиною будівлі. Між пілонами стіни споруджуються із керамоблоків.



У трьох під’їздах ЖК «Амстердам» уже завершили фундаментні роботи та приступили до спорудження пілонів. Як виглядає цей процес - можна детально побачити у фотозвіті із будівельного майданчика.





Нагадуємо: у ЖК “Амстердам” почали продавати мансардні квартири на верхньому 5 поверсі. За рахунок висоти кімнат ці помешкання є більш просторими, мають цікавий дизайн та ряд інших особливостей. Ціна - така ж, як і на решті поверхів, тобто - від 17 500 грн/м2. Детальніше про це можна прочитати



Також зверніть увагу, що незабаром в «Амстердамі» заплановане підняття цін.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 544 71 96

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Швидкі темпи будівництва, міцні стіни, що дають гарну тело- та шумоізоляцію, а також - екологічність житла. Такими є основні переваги нової технології будівництва, яку почали застосовувати у Будівельній компанії «Інвестор» - технології монолітно-каркасного будівництва з використанням керамічних блоків.«Починаючи із житлового комплексу «Амстердам» , ми переходимо на монолітне будівництво з використанням керамічних блоків. Закордоном уже давно не будують з повнотілої цегли. У нас це ще залишилось пережитком з радянських часів. Тоді було багато цегельних заводів, вони перейшли нам у спадок, але їх ніхто не модернізує. Рано чи пізно в Україні теж перестануть будувати з цегли – це лише питання часу. Ми вирішили цей час не втрачати і вже використовувати більш сучасні формати.Моноліт дасть нам змогу перейти на зовсім інший рівень архітектури. Крім того, це дозволить будувати у декілька разів швидше», -директор Будівельної компанії «Інвестор»• швидкі темпи будівництва: вкладати стіни із керамоблоків швидше та простіше, ніж із цегли;• практичність: керамоблоки легко штукатурити;• міцність стін: на відміну від газоблоків, на стіни із керомоблоків можна спокійно монтувати важкі меблі, техніку тощо;• висока енергоефективність будівлі, краще зберігається тепло;• гарна звукоізоляція;• екологічність.Монолітне будівництво - це фактично спорудження каркасу з арматури, навколо якого встановлюють опалубку (тимчасову конструкцію), в яку заливають бетон.Для перекриття між поверхами споруджують горизонтальну опалубку, для стін - вертикальну. Такі вертикальні конструкції з бетону називаються пілонами і вони є монолітною несучою частиною будівлі. Між пілонами стіни споруджуються із керамоблоків.У трьох під’їздах ЖК «Амстердам» уже завершили фундаментні роботи та приступили до спорудження пілонів. Як виглядає цей процес - можна детально побачити у фотозвіті із будівельного майданчика.Нагадуємо: у ЖК “Амстердам” почали продавати мансардні квартири на верхньому 5 поверсі. За рахунок висоти кімнат ці помешкання є більш просторими, мають цікавий дизайн та ряд інших особливостей. Ціна - така ж, як і на решті поверхів, тобто - від 17 500 грн/м2. Детальніше про це можна прочитати за посиланням. Також зверніть увагу, що незабаром в «Амстердамі» заплановане підняття цін.Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:+38 067 544 71 96Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor

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