На Волині зростає кількість судових позовів від чорнобильців

Оксана Гобод.



Всього до суду за кілька останніх років подали майже 50 тисяч позовів. Наразі відкрито 10 тисяч виконавчих проваджень.



Зі слів Оксани Гобод, на виплати особам, які постраждали унаслідок аварії на ЧАЕС з держбюджету не виділяють достатньо грошей. В області є 124 тисячі чорнобильців. Серед них 1877 – ліквідатори.



«У нас передбачено певно до 100 різних пільг і вони повинні йти через різні структури. Люди звертаються до судів і хочуть допомогу чи компенсацію у збільшеному розмірі», – розповідає заступниця директора департаменту соцзахисту населення. З її слів, в область надійшло 247 мільйонів гривень на виплату компенсацій, додаткових відпусток працюючим, різного роду компенсацій працюючим, які працюють у районах чорнобильської зони.



Як розповів Суспільному голова обласного товариства «Спілки "Чорнобиль» Ростислав Кухтей, нині державна програма про статус і захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, виконується не повністю: «найбільша проблема – безоплатне придбання ліків за рецептами, у третьої категорії взагалі забрали це. Ще одна проблема – санаторне лікування, воно недоступне усім категоріям. Ні один з пунктів програми не виконується в повному обсязі».



За даними обласного департаменту соцзахисту, у більшості випадків суд стає на бік позивача, який просить державу здійснити гарантовані виплати та компенсації.



Довідково: відповідно до Закону до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відносяться: учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (категорія 1, 2, 3); громадяни, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок катастрофи на ЧАЕС (категорія 1, 2, 3); діти, потерпілі від аварії на ЧАЕС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі Волинської області, які мають статус осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, через суди добиваються виплат допомог і компенсацій від держави, – розповіла Суспільному заступниця директора департаменту соцзахисту населення облдержадміністраціїВсього до суду за кілька останніх років подали майже 50 тисяч позовів. Наразі відкрито 10 тисяч виконавчих проваджень.Зі слів Оксани Гобод, на виплати особам, які постраждали унаслідок аварії на ЧАЕС з держбюджету не виділяють достатньо грошей. В області є 124 тисячі чорнобильців. Серед них 1877 – ліквідатори.«У нас передбачено певно до 100 різних пільг і вони повинні йти через різні структури. Люди звертаються до судів і хочуть допомогу чи компенсацію у збільшеному розмірі», – розповідає заступниця директора департаменту соцзахисту населення. З її слів, в область надійшло 247 мільйонів гривень на виплату компенсацій, додаткових відпусток працюючим, різного роду компенсацій працюючим, які працюють у районах чорнобильської зони.Як розповів Суспільному голова обласного товариства «Спілки "Чорнобиль», нині державна програма про статус і захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, виконується не повністю: «найбільша проблема – безоплатне придбання ліків за рецептами, у третьої категорії взагалі забрали це. Ще одна проблема – санаторне лікування, воно недоступне усім категоріям. Ні один з пунктів програми не виконується в повному обсязі».За даними обласного департаменту соцзахисту, у більшості випадків суд стає на бік позивача, який просить державу здійснити гарантовані виплати та компенсації.Довідково: відповідно до Закону до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відносяться: учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (категорія 1, 2, 3); громадяни, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок катастрофи на ЧАЕС (категорія 1, 2, 3); діти, потерпілі від аварії на ЧАЕС.

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