Знову змінили правила отримання субсидій





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Документ зі змінами розмістили для обговорення на сайті Федерації профспілок України.



Декларацію планують доповнити такими пунктами:

- Інформація про придбання безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.

- Відомості про наявність коштів на депозитних рахунках у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму.



Крім того, потрібно буде вказати автомобіль, з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років. Зараз же потрібно вказувати автомобіль старше 15 років. Також залишається чинним пункт щодо сплати аліментів та відсутності заборгованості за ними.



Зауважимо, що Кабінет Міністрів 14 квітня посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Проєкт постанови посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних грошей.



Хто зараз може отримати субсидії:

- Люди, які проживають у житлових будинках (зокрема, готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (в сільській місцевості теж).

- Люди, які проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у сільській місцевості теж).

- Багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство соціальної політики анонсувало зміни до декларації на отримання житлової субсидії. За новими правилами тепер потрібно буде вказувати депозити та купівлю валюти.Інформує 24 канал Документ зі змінами розмістили для обговорення на сайті Федерації профспілок України.Декларацію планують доповнити такими пунктами:- Інформація про придбання безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.- Відомості про наявність коштів на депозитних рахунках у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму.Крім того, потрібно буде вказати автомобіль, з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років. Зараз же потрібно вказувати автомобіль старше 15 років. Також залишається чинним пункт щодо сплати аліментів та відсутності заборгованості за ними.Зауважимо, що Кабінет Міністрів 14 квітня посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Проєкт постанови посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних грошей.- Люди, які проживають у житлових будинках (зокрема, готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (в сільській місцевості теж).- Люди, які проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у сільській місцевості теж).- Багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

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