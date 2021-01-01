У Володимирі-Волинському підлітки розважалися на даху багатоповерхівки. ВІДЕО





Про це вони написали і виклали відео у фейсбук на сторінці



У коментарях до допису люди пишуть, що: «Вони там вже не перший раз,але ніхто уваги не звертає і батьки в першу чергу, добре поки все добре закінчується», інші дописувачі закликають викликати поліцію відразу.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському по вулиці Незалежності 1, сьогодні, 27 квітня, близько 19:15, місцеві жителі помітили дітей на даху будинку, які наражали своє життя небезпеці.Про це вони написали і виклали відео у фейсбук на сторінці Твій Володимир У коментарях до допису люди пишуть, що: «Вони там вже не перший раз,але ніхто уваги не звертає і батьки в першу чергу, добре поки все добре закінчується», інші дописувачі закликають викликати поліцію відразу.

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