У Володимирі-Волинському підлітки розважалися на даху багатоповерхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 23:08
У Володимирі-Волинському по вулиці Незалежності 1, сьогодні, 27 квітня, близько 19:15, місцеві жителі помітили дітей на даху будинку, які наражали своє життя небезпеці.
Про це вони написали і виклали відео у фейсбук на сторінці Твій Володимир.
У коментарях до допису люди пишуть, що: «Вони там вже не перший раз,але ніхто уваги не звертає і батьки в першу чергу, добре поки все добре закінчується», інші дописувачі закликають викликати поліцію відразу.
Головне фото ілюстративне
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Про це вони написали і виклали відео у фейсбук на сторінці Твій Володимир.
У коментарях до допису люди пишуть, що: «Вони там вже не перший раз,але ніхто уваги не звертає і батьки в першу чергу, добре поки все добре закінчується», інші дописувачі закликають викликати поліцію відразу.
Головне фото ілюстративне
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