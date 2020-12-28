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Військові 14 ОМБр презентували соціальний ролик на підтримку воїнів.ВІДЕО

Військові 14 ОМБр презентували соціальний ролик на підтримку воїнів.ВІДЕО
Військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого презентували соціальний ролик на підтримку воїнів, що потерпають від посттравматичного стресового розладу.

Зйомки відбувалися на Сході країни в районі дислокації бригади.
Соціальний ролик виготовили військовослужбовці оперативно-тактичного угруповання «Північ» з допомогою журналістів, пишуть на сайті АрміяInform.

Мистецький проєкт має на меті донести до суспільства та колишніх і діючих військових один важливий меседж — результат двобою із власними страхами та проблемами залежить лише від того, чи готова людина скласти руки і здатися. А також наголошує на тому, що в протистоянні з ментальними наслідками війни надзвичайно потрібна підтримка суспільства, командування і побратимів.

Вчасно розпізнана проблема, вчасно простягнута рука допомоги дозволяють уберегти воїна від необдуманих кроків і заподіяння шкоди собі та іншим.


Образ головного героя вдало втілив випускник Національної академії сухопутних військ, офіцер-культуролог Тимофій.


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Теги: 14 ОМБр, соціальний ролик
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Коментарі 1
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Здорові бугаї кіно знімають. Ото війна.
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