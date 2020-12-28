Військові 14 ОМБр презентували соціальний ролик на підтримку воїнів.ВІДЕО
Сьогодні, 06:15
Військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого презентували соціальний ролик на підтримку воїнів, що потерпають від посттравматичного стресового розладу.
Зйомки відбувалися на Сході країни в районі дислокації бригади.
Соціальний ролик виготовили військовослужбовці оперативно-тактичного угруповання «Північ» з допомогою журналістів, пишуть на сайті АрміяInform.
Мистецький проєкт має на меті донести до суспільства та колишніх і діючих військових один важливий меседж — результат двобою із власними страхами та проблемами залежить лише від того, чи готова людина скласти руки і здатися. А також наголошує на тому, що в протистоянні з ментальними наслідками війни надзвичайно потрібна підтримка суспільства, командування і побратимів.
Вчасно розпізнана проблема, вчасно простягнута рука допомоги дозволяють уберегти воїна від необдуманих кроків і заподіяння шкоди собі та іншим.
Образ головного героя вдало втілив випускник Національної академії сухопутних військ, офіцер-культуролог Тимофій.
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Зйомки відбувалися на Сході країни в районі дислокації бригади.
Соціальний ролик виготовили військовослужбовці оперативно-тактичного угруповання «Північ» з допомогою журналістів, пишуть на сайті АрміяInform.
Мистецький проєкт має на меті донести до суспільства та колишніх і діючих військових один важливий меседж — результат двобою із власними страхами та проблемами залежить лише від того, чи готова людина скласти руки і здатися. А також наголошує на тому, що в протистоянні з ментальними наслідками війни надзвичайно потрібна підтримка суспільства, командування і побратимів.
Вчасно розпізнана проблема, вчасно простягнута рука допомоги дозволяють уберегти воїна від необдуманих кроків і заподіяння шкоди собі та іншим.
Образ головного героя вдало втілив випускник Національної академії сухопутних військ, офіцер-культуролог Тимофій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Здорові бугаї кіно знімають. Ото війна.
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