Зливи і до +23 градусів: синоптик розповіла про погоду на Великдень

Після снігу в квітні, який рясно пройшов Україною, напередодні Великодня українців цікавить, якою ж буде погода і чи вдасться погрітися в сонячних променях на довгих травневих вихідних.Так, за прогнозом синоптикатакий шанс у нас дійсно буде.Вже сьогодні, 28 квітня, в Україну увірветься потепління з рясними дощами. Так в столиці очікують до +13 градусів в середу, проте вночі ще приморозить.За попередніми прогнозами, і вночі, і вранці 2-го травня в західних, північних і центральних областях очікуються зливи, ймовірний поривчастий вітер та навіть грози. Натомість очікується температура повітря до 17-23 градусів тепла.А от в східній та південній частині України про опади не йдеться: "лише нічні зорі, денне сонце і тепла погода". В столиці на Великдень цього року також передбачається дощ, гроза, а температура сягатиме 18 градусів зі знаком "плюс".А ось український народний синоптикзазначає, що традиційної травневої спеки цього року не буде."Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Великодня, якого б числа вона не була. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-а хвиля, 33-я хвиля - це хвилі похолодання. Значить травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - підкреслив Горбань.