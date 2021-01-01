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Зливи і до +23 градусів: синоптик розповіла про погоду на Великдень

Зливи і до +23 градусів: синоптик розповіла про погоду на Великдень
Після снігу в квітні, який рясно пройшов Україною, напередодні Великодня українців цікавить, якою ж буде погода і чи вдасться погрітися в сонячних променях на довгих травневих вихідних.

Так, за прогнозом синоптика Наталії Діденко, такий шанс у нас дійсно буде.

Вже сьогодні, 28 квітня, в Україну увірветься потепління з рясними дощами. Так в столиці очікують до +13 градусів в середу, проте вночі ще приморозить.

За попередніми прогнозами, і вночі, і вранці 2-го травня в західних, північних і центральних областях очікуються зливи, ймовірний поривчастий вітер та навіть грози. Натомість очікується температура повітря до 17-23 градусів тепла.

А от в східній та південній частині України про опади не йдеться: "лише нічні зорі, денне сонце і тепла погода". В столиці на Великдень цього року також передбачається дощ, гроза, а температура сягатиме 18 градусів зі знаком "плюс".

А ось український народний синоптик Леонід Горбань зазначає, що традиційної травневої спеки цього року не буде.

"Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Великодня, якого б числа вона не була. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-а хвиля, 33-я хвиля - це хвилі похолодання. Значить травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - підкреслив Горбань.




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Теги: прогноз на Великдень, погода
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