Водіям пояснили, чому не варто заправляти авто «до повного»

Максим Рязанов розповів, що не рекомендується під час заправки автомобіля заповнювати повний бак. За словами фахівця, це можна пояснити наявністю складної системи вентиляції в паливних баках машин, пише



Рязанов повідомив, що при наповненні бака до країв порушується функціонування системи, і бензин випливає з дренажним трубках. Найчастіше водії цього не помічають, оскільки ці компоненти розташовані під крилом заднього колеса. В результаті цього паливо потрапляє на ходову частину автомобіля і проводку, що погано позначається на надійності їх роботи.



«Щоб основні системи в машині і далі нормально функціонували, необхідно дотримуватися кількох правил. Перш за все, паливо потрібно додавати, коли воно наближається до мінімуму. Інформація про це знаходиться на бортовому комп’ютері, показуючи кількість кілометрів, на які вистачить залишився бензину, або на це вкаже стрілка рівня палива в баку », – пояснив експерт.



Важливо при заправці віддавати перевагу бензину, який рекомендує автовиробник в інструкції по експлуатації машини. Фахівець не радить лити паливо до горловини бака. Це негативно позначається на функціонуванні датчика рівня палива і лакофарбового покриття кузова при виливання під час руху по нерівній дорозі.



«При заправці потрібно вибирати перевірені АЗС, які мають хорошу репутацію. На це варто звертати увагу в ході автопутешествий », – підсумував Рязанов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автоекспертрозповів, що не рекомендується під час заправки автомобіля заповнювати повний бак. За словами фахівця, це можна пояснити наявністю складної системи вентиляції в паливних баках машин, пише uamotors Рязанов повідомив, що при наповненні бака до країв порушується функціонування системи, і бензин випливає з дренажним трубках. Найчастіше водії цього не помічають, оскільки ці компоненти розташовані під крилом заднього колеса. В результаті цього паливо потрапляє на ходову частину автомобіля і проводку, що погано позначається на надійності їх роботи.«Щоб основні системи в машині і далі нормально функціонували, необхідно дотримуватися кількох правил. Перш за все, паливо потрібно додавати, коли воно наближається до мінімуму. Інформація про це знаходиться на бортовому комп’ютері, показуючи кількість кілометрів, на які вистачить залишився бензину, або на це вкаже стрілка рівня палива в баку », – пояснив експерт.Важливо при заправці віддавати перевагу бензину, який рекомендує автовиробник в інструкції по експлуатації машини. Фахівець не радить лити паливо до горловини бака. Це негативно позначається на функціонуванні датчика рівня палива і лакофарбового покриття кузова при виливання під час руху по нерівній дорозі.«При заправці потрібно вибирати перевірені АЗС, які мають хорошу репутацію. На це варто звертати увагу в ході автопутешествий », – підсумував Рязанов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію