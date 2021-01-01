На Волині за минулу добу пожежники рятували від вогню два дерев’яні будинки

За добу 27 квітня на Волині ліквідували 4 пожежі, що трапилися у житловому секторі та на відкритих територіях.Зокрема, о 02:36 рятувальники загасили пожежу дерев’яного житлового будинку в селі Хмельницьке на території Мар’янівської громади. Причину пожежі встановлюють. Вогонь знищив покрівлю та перекриття, пошкодив стіни, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.А у другій половині дня горіла цегляна господарська будівля у селі Борочиче. Горіння локалізували о 15:16, ліквідували о 15:20. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку. Причину пожежі встановлюють.У Ковельському районі рятувальники о 18:50 ліквідували пожежу дерев’яної хати-пустки у селі Озерне. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.О 15:08 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території – горіла суха трава та чагарники в урочищі Замлиння біля села Бихів на території Любешівської громади. Пожежу, що осередками охопила площу близько пів гектара ліквідували. Імовірно, до загорання призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.