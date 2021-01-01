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За минулу добу від коронавірусу померло 14 волинян

За минулу добу від коронавірусу померло 14 волинян
За минулу добу на Волині зареєстрували 356 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 124,
Луцький район – 31,
Горохівський район – 19,
Ківерцівський район – 7,
Рожищенський район –12,
м. Нововолинськ – 8,
Володимир-Волинський район – 28,
Іваничівський район – 14,
Локачинський район – 4,
Ковельський район – 73,
Шацький район – 1,
Старовижівський район – 1,
Ратнівський район – 1,
Турійський район – 18,
Камінь-Каширський район – 5,
Любешівський район – 4,
Маневицький район – 6.

Усього станом на 28 квітня в області зареєстрували 56 613 випадків.
Одужало – 47 892 особи (за останню добу – 374).

Летальні випадки – 982 (за останню добу - 14: м. Луцьк – 4, Луцький район – 1, Рожищенський район – 1, Володимир-Волинський район – 3, Іваничівський район – 1, Локачинський район – 1, Ковельський район - 3).

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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