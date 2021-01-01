За минулу добу від коронавірусу померло 14 волинян





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 124,

Луцький район – 31,

Горохівський район – 19,

Ківерцівський район – 7,

Рожищенський район –12,

м. Нововолинськ – 8,

Володимир-Волинський район – 28,

Іваничівський район – 14,

Локачинський район – 4,

Ковельський район – 73,

Шацький район – 1,

Старовижівський район – 1,

Ратнівський район – 1,

Турійський район – 18,

Камінь-Каширський район – 5,

Любешівський район – 4,

Маневицький район – 6.



Усього станом на 28 квітня в області зареєстрували 56 613 випадків.

Одужало – 47 892 особи (за останню добу – 374).



Летальні випадки – 982 (за останню добу - 14: м. Луцьк – 4, Луцький район – 1, Рожищенський район – 1, Володимир-Волинський район – 3, Іваничівський район – 1, Локачинський район – 1, Ковельський район - 3).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 356 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 124,Луцький район – 31,Горохівський район – 19,Ківерцівський район – 7,Рожищенський район –12,м. Нововолинськ – 8,Володимир-Волинський район – 28,Іваничівський район – 14,Локачинський район – 4,Ковельський район – 73,Шацький район – 1,Старовижівський район – 1,Ратнівський район – 1,Турійський район – 18,Камінь-Каширський район – 5,Любешівський район – 4,Маневицький район – 6.Усього станом на 28 квітня в області зареєстрували 56 613 випадків.Одужало – 47 892 особи (за останню добу – 374).Летальні випадки – 982 (за останню добу - 14: м. Луцьк – 4, Луцький район – 1, Рожищенський район – 1, Володимир-Волинський район – 3, Іваничівський район – 1, Локачинський район – 1, Ковельський район - 3).

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