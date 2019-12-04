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У Луцькому районі зіткнулися вантажівка з легковиком: є постраждалий

У Луцькому районі зіткнулися вантажівка з легковиком: є постраждалий
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП із травмованим.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Автопригода трапилась вчора, 27 квітня, близько 18 години у Луцькому районі.

Зіткнулися автомобіль BMW X5 із вантажівкою Volvo FH 440, водієм якої був 30-річний мешканець села Підгайці. Внаслідок аварії постраждав керманич легковика – 39-річний лучанин. Чоловіка доставили до лікарні, де надали йому медичну допомогу. Від госпіталізації потерпілий відмовився.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

У Луцькому районі зіткнулися вантажівка з легковиком: є постраждалий

У Луцькому районі зіткнулися вантажівка з легковиком: є постраждалий

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Теги: Волинь, Луцький район, ДТП, аварія, вантажівка, легковик
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