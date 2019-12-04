У Луцькому районі зіткнулися вантажівка з легковиком: є постраждалий





Про це



Автопригода трапилась вчора, 27 квітня, близько 18 години у Луцькому районі.



Зіткнулися автомобіль BMW X5 із вантажівкою Volvo FH 440, водієм якої був 30-річний мешканець села Підгайці. Внаслідок аварії постраждав керманич легковика – 39-річний лучанин. Чоловіка доставили до лікарні, де надали йому медичну допомогу. Від госпіталізації потерпілий відмовився.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП із травмованим.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Автопригода трапилась вчора, 27 квітня, близько 18 години у Луцькому районі.Зіткнулися автомобіль BMW X5 із вантажівкою Volvo FH 440, водієм якої був 30-річний мешканець села Підгайці. Внаслідок аварії постраждав керманич легковика – 39-річний лучанин. Чоловіка доставили до лікарні, де надали йому медичну допомогу. Від госпіталізації потерпілий відмовився.За фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

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