У Луцьку затримали молодика, який обмалював будівлю суду
Сьогодні, 10:03
У Луцьку затримали чоловіка, який наносив напис на стіну будівлі Господарського суду Волинської області.
Виявили порушника надвечір, 27 квітня, під час обходу прилеглої території до судової установи, - інформує пресслужба Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області.
Миттєво зорієнтувавшись, судові охоронці затримали правопорушника, обмежили його дії та викликали наряд поліції. Правоохоронці встановили, що правопорушення вчинив 28-річний житель Луцька.
На молодика склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).
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Виявили порушника надвечір, 27 квітня, під час обходу прилеглої території до судової установи, - інформує пресслужба Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області.
Миттєво зорієнтувавшись, судові охоронці затримали правопорушника, обмежили його дії та викликали наряд поліції. Правоохоронці встановили, що правопорушення вчинив 28-річний житель Луцька.
На молодика склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Молодець!
ЛЮДИ йому 28 років !!!!? а розуму..........
28 років...я думала,що якогось шмаркача 15-літнього зловили. А тут дорослий мужик такими дурницями займається.
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