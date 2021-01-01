У Луцьку затримали молодика, який обмалював будівлю суду





Виявили порушника надвечір, 27 квітня, під час обходу прилеглої території до судової установи, - інформує пресслужба Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області.



Миттєво зорієнтувавшись, судові охоронці затримали правопорушника, обмежили його дії та викликали наряд поліції. Правоохоронці встановили, що правопорушення вчинив 28-річний житель Луцька.



На молодика склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).





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