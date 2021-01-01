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У Луцьку затримали молодика, який обмалював будівлю суду

У Луцьку затримали молодика, який обмалював будівлю суду
У Луцьку затримали чоловіка, який наносив напис на стіну будівлі Господарського суду Волинської області.

Виявили порушника надвечір, 27 квітня, під час обходу прилеглої території до судової установи, - інформує пресслужба Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області.

Миттєво зорієнтувавшись, судові охоронці затримали правопорушника, обмежили його дії та викликали наряд поліції. Правоохоронці встановили, що правопорушення вчинив 28-річний житель Луцька.

На молодика склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).
У Луцьку затримали молодика, який обмалював будівлю суду
У Луцьку затримали молодика, який обмалював будівлю суду
У Луцьку затримали молодика, який обмалював будівлю суду


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Теги: затримання, Луцьк, напис, молодик, суд
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Коментарі 3
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Молодець!
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ЛЮДИ йому 28 років !!!!? а розуму..........
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28 років...я думала,що якогось шмаркача 15-літнього зловили. А тут дорослий мужик такими дурницями займається.
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