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У Луцьку продали землю на Мамсурова

У Луцьку продали землю на Мамсурова
У Луцьку продали земельну ділянку на вулиці Мамсурова, 16.

Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.

Викупив землю площею 0,0991 га Скиба Олексій Ігорович. Земельна ділянка має цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для обслуговування виробничої будівлі.

Обійшлася земельна ділянка у 268 469 гривень.

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Теги: Луцьк, Мамсурова, земельна ділянка
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