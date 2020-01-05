У Луцьку продали землю на Мамсурова





Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.



Викупив землю площею 0,0991 га Скиба Олексій Ігорович. Земельна ділянка має цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для обслуговування виробничої будівлі.



Обійшлася земельна ділянка у 268 469 гривень.



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