У Луцьку продали землю на Мамсурова
Сьогодні, 18:46
У Луцьку продали земельну ділянку на вулиці Мамсурова, 16.
Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.
Викупив землю площею 0,0991 га Скиба Олексій Ігорович. Земельна ділянка має цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для обслуговування виробничої будівлі.
Обійшлася земельна ділянка у 268 469 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.
Викупив землю площею 0,0991 га Скиба Олексій Ігорович. Земельна ділянка має цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для обслуговування виробничої будівлі.
Обійшлася земельна ділянка у 268 469 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку продали землю на Мамсурова
Сьогодні, 18:46
У громаді на Волині лідвідували понад 30 стихійних сміттєзвалищ
Сьогодні, 18:18
В зоні ООС загинув боєць волинської бригади
Сьогодні, 17:59