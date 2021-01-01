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Бізнес «скинувся» на ковідний госпіталь у луцькому пологовому

Бізнес «скинувся» на ковідний госпіталь у луцькому пологовому
Підприємства відгукнулися на прохання міського голови Луцька Ігоря Поліщука допомогти коштами для нормального функціонування «ковідного» госпіталю на базі пологового будинку.

Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.

Мер Ігор Поліщук подякував підприємствам і підприємцям, що відгукнулися допомогти коштами. Нагадаємо, частину обладнання і роботи для повного функціонування «ковідного» шпиталю не були профінансовані. Заборгованість перед контрагентами становила близько 11,5 мільйона гривень.

За словами міського голови, допомогли фінансово будівельна компанія «ЛДБК», акціонерне товариство «Волиньголовпостач» та компанія «Modern Expo».

«Щиро дякуємо за допомогу нашим лікувальним закладам у боротьбі з коронавірусом», - додав Поліщук.


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Теги: бізнес, ковідний госпіталь, луцький пологовий
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