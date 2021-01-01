Бізнес «скинувся» на ковідний госпіталь у луцькому пологовому

Ігоря Поліщука допомогти коштами для нормального функціонування «ковідного» госпіталю на базі пологового будинку.



Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.



Мер Ігор Поліщук подякував підприємствам і підприємцям, що відгукнулися допомогти коштами. Нагадаємо,



За словами міського голови, допомогли фінансово будівельна компанія «ЛДБК», акціонерне товариство «Волиньголовпостач» та компанія «Modern Expo».



«Щиро дякуємо за допомогу нашим лікувальним закладам у боротьбі з коронавірусом», - додав Поліщук.





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