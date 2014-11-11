Торік померла мама і батько з дітьми розбився: розповіли про сім'ю, яка загинула в автотрощі на Волині





Детальніше про це цю ДТП йдеться в матеріалі



Через удар Citroen перетворився на купу металу



Аварія сталася приблизно о 19 годині 24 квітня в районі сіл Паридуби та Луків Ковельського району Волинської області. Як повідомляє пресслужба поліції області, за попередніми даними вантажівка виїхала на зустрічну смугу й зіткнулася з легковим автомобілем.



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Через сильний удар обидва автомобілі вилетіли в кювет. Легковик фактично перетворився на купу металу. За кермом Citroen був 42-річний чоловік, а на пасажирських кріслах – його діти. Всі загинули на місці.



Аварія трапилася в день народження



У понеділок у селі Охотники на Волині поховали загиблих у цій аварії: 42-річного главу сім'ї Тараса Е., 12-річну дочку Єлизавету та 3-річного сина Ореста. У селі розповідають, що мама дітей померла не так давно – наприкінці минулого року.



"Я не знаю від чого, але їхня мама померла нещодавно, буквально наприкінці минулого року. Це була трагедія для сім'ї. Всім селом допомагали їм. Батьку довелося самому виховувати дітей, він був прекрасною людиною, дуже дбав про маленького синочка й про дочку. Тепер у селі залишилися літні батьки Тараса", – розповідає місцева жителька.



Директорка школи Надія Біловус каже OBOZREVATEL, що після смерті мами Ліза непокоїлася, хоча намагалася і не показувати цього. "Вона трохи замкнулася в собі, були невеликі нервові зриви. Але загалом вона намагалася триматися", – каже директорка.



Як розповідають знайомі сім'ї, трагедія сталася в день народження молодшого сина Ореста. Йому якраз виповнилося 3 рочки. І сім'я їздила в Ковель, щоб відзначити день народження, трохи розважитися. Аварія трапилася вже дорогою назад.



"Тарас ніколи не ганяв, якщо в салоні сиділи діти. Він беріг їх, це єдине, що у нього залишилося. Це дуже хороші люди, ніхто вам слова поганого про них не скаже. Жахлива трагедія", – говорить Оксана, яка була знайомою цієї сім'ї.



У школі так само переживають через смерть 12-річної Лізи. "Добра, відкрита, дуже чуйна дівчинка, добре вчилася. Ми всі були засмучені, коли у Лізи не стало мами, намагалися якось її відволікти", – кажуть у школі.

Директорка навчального закладу написала у себе на сторінці у Facebook: "Вічний спокій і царство небесне тобі, наша дівчинко".



Рідні водія шукають свідків



58-річному водієві вантажівки з Київської області, з якою зіткнувся Citroen, збираються обирати запобіжний захід. За повідомленням поліції, зараз його взяли під варту і йому висунули підозру.



Родичі водія вантажівки зараз шукають свідків аварії. "Ми не знаємо, як сталася аварія. Тато зараз перебуває в СІЗО, зв'язку з ним немає. Адвокат поїхав до нього в Луцьк. А ми шукаємо свідків, хто бачив або у кого є відео на реєстраторі", – сказала донька водія Яна.



За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в суботу, 24 квітня, сталася трагічна аварія. Нагадаємо, що на трасі Київ-Ягодин зіткнулися вантажівка Mercedes і легковий автомобіль Citroen, обидві машини вилетіли в кювет. У легковику їхав чоловік із двома дітьми. Вони всі троє загинули Детальніше про це цю ДТП йдеться в матеріалі OBOZREVATEL Аварія сталася приблизно о 19 годині 24 квітня в районі сіл Паридуби та Луків Ковельського району Волинської області. Як повідомляє пресслужба поліції області, за попередніми даними вантажівка виїхала на зустрічну смугу й зіткнулася з легковим автомобілем.Через сильний удар обидва автомобілі вилетіли в кювет. Легковик фактично перетворився на купу металу. За кермом Citroen був 42-річний чоловік, а на пасажирських кріслах – його діти. Всі загинули на місці.У понеділок у селі Охотники на Волині поховали загиблих у цій аварії: 42-річного главу сім'ї, 12-річну дочкута 3-річного сина. У селі розповідають, що мама дітей померла не так давно – наприкінці минулого року."Я не знаю від чого, але їхня мама померла нещодавно, буквально наприкінці минулого року. Це була трагедія для сім'ї. Всім селом допомагали їм. Батьку довелося самому виховувати дітей, він був прекрасною людиною, дуже дбав про маленького синочка й про дочку. Тепер у селі залишилися літні батьки Тараса", – розповідає місцева жителька.Директорка школи Надія Біловус каже OBOZREVATEL, що після смерті мами Ліза непокоїлася, хоча намагалася і не показувати цього. "Вона трохи замкнулася в собі, були невеликі нервові зриви. Але загалом вона намагалася триматися", – каже директорка.Як розповідають знайомі сім'ї, трагедія сталася в день народження молодшого сина Ореста. Йому якраз виповнилося 3 рочки. І сім'я їздила в Ковель, щоб відзначити день народження, трохи розважитися. Аварія трапилася вже дорогою назад."Тарас ніколи не ганяв, якщо в салоні сиділи діти. Він беріг їх, це єдине, що у нього залишилося. Це дуже хороші люди, ніхто вам слова поганого про них не скаже. Жахлива трагедія", – говорить, яка була знайомою цієї сім'ї.У школі так само переживають через смерть 12-річної Лізи. "Добра, відкрита, дуже чуйна дівчинка, добре вчилася. Ми всі були засмучені, коли у Лізи не стало мами, намагалися якось її відволікти", – кажуть у школі.Директорка навчального закладу написала у себе на сторінці у Facebook: "Вічний спокій і царство небесне тобі, наша дівчинко".58-річному водієві вантажівки з Київської області, з якою зіткнувся Citroen, збираються обирати запобіжний захід. За повідомленням поліції, зараз його взяли під варту і йому висунули підозру.Родичі водія вантажівки зараз шукають свідків аварії. "Ми не знаємо, як сталася аварія. Тато зараз перебуває в СІЗО, зв'язку з ним немає. Адвокат поїхав до нього в Луцьк. А ми шукаємо свідків, хто бачив або у кого є відео на реєстраторі", – сказала донька водія Яна.За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху).

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