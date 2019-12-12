Як у громадському транспорті Луцька розрахуватися карткою декілька разів

У Луцьку в міському громадському транспорті (автобус, тролейбус) збільшили часовий проміжок між валідаціями у системі CityCard, а саме 3 секунди продовжено до 10 секунд. Це зробили, враховуючи звернення громадян щодо оплати проїзду декілька разів з однієї картки.Про це інформують на сайті Луцькради.Разом з тим волинянам нагадали щодо правил користування електронними носіями біля валідаторів:1. Пластикова картка CityCard підноситься до валідатора біля позначки «безконтактна оплата». При використанні неперсоніфікованого електронного квитка наступна оплата здійснюється через 10 секунд.2. Паперовий QR-код на поїздку підноситься до валідатора, направляючи зображення QR-коду на камеру. Оплата здійснюється лише один раз.3. QR-код з мобільного додатку підноситься до валідатора, направляючи зображення QR-коду на камеру. При використанні QR-коду з мобільного додатку наступна оплата здійснюється через 10 секунд.4. Банківська картка (фізична та у мобільному телефоні) підноситься до валідатора біля позначки «безконтактна оплата».