Як у громадському транспорті Луцька розрахуватися карткою декілька разів
Сьогодні, 11:20
У Луцьку в міському громадському транспорті (автобус, тролейбус) збільшили часовий проміжок між валідаціями у системі CityCard, а саме 3 секунди продовжено до 10 секунд. Це зробили, враховуючи звернення громадян щодо оплати проїзду декілька разів з однієї картки.
Про це інформують на сайті Луцькради.
Разом з тим волинянам нагадали щодо правил користування електронними носіями біля валідаторів:
1. Пластикова картка CityCard підноситься до валідатора біля позначки «безконтактна оплата». При використанні неперсоніфікованого електронного квитка наступна оплата здійснюється через 10 секунд.
2. Паперовий QR-код на поїздку підноситься до валідатора, направляючи зображення QR-коду на камеру. Оплата здійснюється лише один раз.
3. QR-код з мобільного додатку підноситься до валідатора, направляючи зображення QR-коду на камеру. При використанні QR-коду з мобільного додатку наступна оплата здійснюється через 10 секунд.
4. Банківська картка (фізична та у мобільному телефоні) підноситься до валідатора біля позначки «безконтактна оплата».
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Про це інформують на сайті Луцькради.
Разом з тим волинянам нагадали щодо правил користування електронними носіями біля валідаторів:
1. Пластикова картка CityCard підноситься до валідатора біля позначки «безконтактна оплата». При використанні неперсоніфікованого електронного квитка наступна оплата здійснюється через 10 секунд.
2. Паперовий QR-код на поїздку підноситься до валідатора, направляючи зображення QR-коду на камеру. Оплата здійснюється лише один раз.
3. QR-код з мобільного додатку підноситься до валідатора, направляючи зображення QR-коду на камеру. При використанні QR-коду з мобільного додатку наступна оплата здійснюється через 10 секунд.
4. Банківська картка (фізична та у мобільному телефоні) підноситься до валідатора біля позначки «безконтактна оплата».
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