У Луцькраді провели реорганізацію, що дозволить економити 6 мільйонів на рік

У Луцькраді затвердили нову структуру виконавчих органів міської ради, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів.Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.Міський головазазначив, що у проєкті рішення детально проаналізували штатну структуру.Так, вирішили перейменувати:- департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради на департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради;- департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на департамент молоді та спорту Луцької міської ради.Утворити:- департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради;- департамент освіти Луцької міської ради;- управління інформаційної роботи Луцької міської ради;- управління персоналу Луцької міської ради;- відділ охорони культурної спадщини Луцької міської ради;- відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради;- відділ з питань праці Луцької міської ради;- відділ транспорту Луцької міської ради.Ліквідувати:- управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради;- управління освіти Луцької міської ради;- управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради;- управління містобудування та архітектури Луцької міської ради;- управління земельних ресурсів Луцької міської ради;- управління з питань праці Луцької міської ради;- управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради;- відділ інформаційної роботи Луцької міської ради;- відділ кадрової роботи та нагород;- відділ зв'язків з громадськістю.Затвердили й загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів у кількості 667,5 штатних одиниць. Тобто скоротили штат мерії на 25 одиниць, чисельність виконавчих органів на 2 одиниці.«Це рішення покликане зробити роботу виконавчих органів більш ефективною і оперативною, щонайменше 6 мільйонів на рік буде зекономлено», - сказав мер.