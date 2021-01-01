У Луцькраді провели реорганізацію, що дозволить економити 6 мільйонів на рік
Сьогодні, 11:23
У Луцькраді затвердили нову структуру виконавчих органів міської ради, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів.
Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що у проєкті рішення детально проаналізували штатну структуру.
Так, вирішили перейменувати:
- департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради на департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради;
- департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на департамент молоді та спорту Луцької міської ради.
Утворити:
- департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради;
- департамент освіти Луцької міської ради;
- управління інформаційної роботи Луцької міської ради;
- управління персоналу Луцької міської ради;
- відділ охорони культурної спадщини Луцької міської ради;
- відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради;
- відділ з питань праці Луцької міської ради;
- відділ транспорту Луцької міської ради.
Ліквідувати:
- управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради;
- управління освіти Луцької міської ради;
- управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради;
- управління містобудування та архітектури Луцької міської ради;
- управління земельних ресурсів Луцької міської ради;
- управління з питань праці Луцької міської ради;
- управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради;
- відділ інформаційної роботи Луцької міської ради;
- відділ кадрової роботи та нагород;
- відділ зв'язків з громадськістю.
Затвердили й загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів у кількості 667,5 штатних одиниць. Тобто скоротили штат мерії на 25 одиниць, чисельність виконавчих органів на 2 одиниці.
«Це рішення покликане зробити роботу виконавчих органів більш ефективною і оперативною, щонайменше 6 мільйонів на рік буде зекономлено», - сказав мер.
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Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що у проєкті рішення детально проаналізували штатну структуру.
Так, вирішили перейменувати:
- департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради на департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради;
- департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на департамент молоді та спорту Луцької міської ради.
Утворити:
- департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради;
- департамент освіти Луцької міської ради;
- управління інформаційної роботи Луцької міської ради;
- управління персоналу Луцької міської ради;
- відділ охорони культурної спадщини Луцької міської ради;
- відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради;
- відділ з питань праці Луцької міської ради;
- відділ транспорту Луцької міської ради.
Ліквідувати:
- управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради;
- управління освіти Луцької міської ради;
- управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради;
- управління містобудування та архітектури Луцької міської ради;
- управління земельних ресурсів Луцької міської ради;
- управління з питань праці Луцької міської ради;
- управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради;
- відділ інформаційної роботи Луцької міської ради;
- відділ кадрової роботи та нагород;
- відділ зв'язків з громадськістю.
Затвердили й загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів у кількості 667,5 штатних одиниць. Тобто скоротили штат мерії на 25 одиниць, чисельність виконавчих органів на 2 одиниці.
«Це рішення покликане зробити роботу виконавчих органів більш ефективною і оперативною, щонайменше 6 мільйонів на рік буде зекономлено», - сказав мер.
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