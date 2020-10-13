Луцьк просить про створення реабілітаційних центрів для постковідних пацієнтів через депресії і суїциди

Луцька міська рада звернулася до президента, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра та міністра охорони здоров’я щодо створення реабілітаційних «ковідних» центрів в Україні.Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.Як зазначають депутати у зверненні, досі лікарі зосереджували увагу на порятунку життя людей, які важко переносять Covid-19, але дедалі частіше вони наголошують на його довгострокових наслідках, адже ускладнюється робота не тільки легень, а й органів серцево-судинної системи, нирок, головного мозку. Особливо небезпечні зміни у психосоматиці, коли з’являється тривожність, депресія, почастішали навіть суїциди.В Україні поки що немає спеціалізованих центрів, які б займалися профілактикою ускладнень після коронавірусної інфекції або лікуванням пацієнтів із продовженим ковідом.Лише в окремих випадках на базі колишніх санаторіїв діють реабілітаційні програми для тих, хто переніс інфекцію, однак для їх повноцінної роботи не вистачає фахівців-реабілітологів, психологів, тренерів, інструкторів. Проблема постковідного синдрому виходить за межі галузі охорони здоров’я, оскільки така реабілітація необхідна з соціально-економічної точки зору, адже людина, яка перехворіла на Covid-19, мінімум на два місяці втрачає працездатність, зазначають обранці громади.Тож Луцькрада звернулася до президента України, уряду, народних депутатів із пропозицією негайно приступити до розробки програми подолання наслідків постковідного синдрому, яка має фінансуватися коштами державного бюджету.У цій програмі обов’язково передбачити:- негайне створення реабілітаційних ковідних центрів у кожній області;- розроблення і затвердження програм медичних гарантій, пакетів медичних послуг Національної служби здоров’я України у постковідний період;- навчальних програмах вищих медичних закладів передбачити підготовку фахівців, які будуть надавати спеціалізовану допомогу в період реабілітації тих, хто страждає на постковідний синдром;- відродження доступності санаторного лікування та відпочинку, закладів профілактики захворювань, я вважають депутати, варто невідкладно внести зміни до Закону України про державний бюджет на 2021 рік, щоб забезпечити належне фінансування реабілітаційних «ковідних» центрів.Голова фракції «СВІДОМІ»зазначив, що проєкт рішення – на часі і надзвичайно потрібний, тож фракція «СВІДОМІ» його підтримуватиме. Тарас Шкітер поцікавився, на базі якого медичного закладу хочуть облаштувати реабілітаційний центр. Автор проєкту рішеннязазначив, що поки це лише звернення, котре покликане передбачити кошти на відповідні заходи від НСЗУ. Далі ж обранці громади говоритимуть про конкретику.Своєю чергою, директор КП «Луцький центр первинної медичної допомоги»повідомив, що є затвердження МОЗом програма щодо запровадження реабілітаційних заходів після ковіду. Розпочати втілювати ці заходи, на його думку, можна на базі центру у Луцьку.