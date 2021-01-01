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Катамарани, велодоріжки та будівництво дамби: у громаді поблизу Луцька облаштують набережну

Катамарани, велодоріжки та будівництво дамби: у громаді поблизу Луцька облаштують набережну
У заплаві річки Стир, що на території Рованців, планують звести дамбу. У найближчий час там планують облаштувати відпочинкову зону.

Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповів очільник Боратинської громади Сергій Яручик.

«У нас є можливість зробити прекрасну рекреаційну зону, якою будуть користуватися і жителі нашої громади, і жителі міста Луцька… Якщо буде реалізований проєкт по будівництву мосту через Стир, то це буде взагалі чудово», – каже Сергій Яручик.

Крім цього, на тій території буде і пішохідна зона, і велодоріжки, якими з’єднають вулицю Дубнівську і село Рованці.

Для того, аби облаштувати зону відпочинку, у Боратинській громаді планують залучити бізнес та інвестиції.

«Будуть збудовані і бізнес-точки, аби людям було цікаво. Це ятки для торгівлі, морозиво, можливо, будуть катамарани», – зазначив очільник громади.

Роботи із облаштування дамби планують виконати на умовах співфінансування громади та держави.

«Проєкт дамби уже розроблений, він буде виставлений на тендер. Орієнтовно проект буде коштувати 8-9 мільйонів гривень», – каже Сергій Яручик.

Серед найважливішого зараз – очистити річку Стир, бо та є захаращеною.

Фото - ілюстративне

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Теги: Боратинська ОТГ, набережна, катамарани
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