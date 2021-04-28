Стало відомо, коли в Києві закінчиться локдаун





Про це під час щоденного брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко. Він зауважив, що таке рішення ухвалила Комісія з надзвичайних ситуацій міста, - пишуть



Відповідаючи на запитання, до якого числа локдаун в Києві, Віталій Кличко також зауважив, що скасування жорстких обмежень не означає повне зняття усіх правил.



Мер Києва оголосив, які зміни відбудуться в рамках скасування локдауну.



З 1 травня – весь наземний громадських транспорт та метро відновлюють звичне перевезення пасажирів. Також запрацюють ТРЦ, ринки, ярмарки, ресторани, бари, спортзали і фітнес-центри.



З 5 травня – відновиться навчальний процес в освітніх закладах столиці. Також запустять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.



Водночас послаблення не скасовують обов’язкового маскового режиму та соціального дистанціювання у громадських місцях.



Віталій Кличко запевнив, що будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони для контролю за дотриманням карантину.



Нагадаємо, локдаун в Києві запровадили 5 квітня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київ послаблює суворі карантинні обмеження вже від 1 травня.Про це під час щоденного брифінгу заявив мер столиці. Він зауважив, що таке рішення ухвалила Комісія з надзвичайних ситуацій міста, - пишуть Факти. Відповідаючи на запитання, до якого числа локдаун в Києві, Віталій Кличко також зауважив, що скасування жорстких обмежень не означає повне зняття усіх правил.Мер Києва оголосив, які зміни відбудуться в рамках скасування локдауну.– весь наземний громадських транспорт та метро відновлюють звичне перевезення пасажирів. Також запрацюють ТРЦ, ринки, ярмарки, ресторани, бари, спортзали і фітнес-центри.– відновиться навчальний процес в освітніх закладах столиці. Також запустять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.Водночас послаблення не скасовують обов’язкового маскового режиму та соціального дистанціювання у громадських місцях.Віталій Кличко запевнив, що будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони для контролю за дотриманням карантину.Нагадаємо, локдаун в Києві запровадили 5 квітня.

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