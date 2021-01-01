У громаді на Волині лідвідували понад 30 стихійних сміттєзвалищ
Сьогодні, 18:18
Від початку року працівники КП «Полігон» ліквідували понад 30 стихійних сміттєзвалищ на території Володимир-Волинської громади, в окремих випадках також допомагали місцеві підприємці, надаючи спецтехніку.
Про це повідомляє пресслужба мерії Володимира-Волинського.
Прибирали сміття на таких вулицях: Цинкаловського, Миколаївська, район колишнього цукрового заводу, Січових стрільців, Генерала Шухевича, Устилузька, Драгоманова, Наталії Ужвій та ін..
Відповідно до ч. 2. ст. 35-1 Закону України «Про відходи» мешканці повинні укласти договори на вивезення побутових відходів та здійснювати оплату таких послуг. Жителів Володимира-Волинської громади закликають укласти відповідні угоди на поводження з побутовими відходами з комунальним підприємством.
"Закликаємо мешканців не бути байдужими, дотримуватися санітарних норм та викидати сміття у відведених для цього місцях, адже стихійні сміттєзвалища є джерелом негативного впливу на довкілля, від стану якого залежить здоров’я кожного з нас", - підкреслили у Володимир-Волинській міськраді.
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Про це повідомляє пресслужба мерії Володимира-Волинського.
Прибирали сміття на таких вулицях: Цинкаловського, Миколаївська, район колишнього цукрового заводу, Січових стрільців, Генерала Шухевича, Устилузька, Драгоманова, Наталії Ужвій та ін..
Відповідно до ч. 2. ст. 35-1 Закону України «Про відходи» мешканці повинні укласти договори на вивезення побутових відходів та здійснювати оплату таких послуг. Жителів Володимира-Волинської громади закликають укласти відповідні угоди на поводження з побутовими відходами з комунальним підприємством.
"Закликаємо мешканців не бути байдужими, дотримуватися санітарних норм та викидати сміття у відведених для цього місцях, адже стихійні сміттєзвалища є джерелом негативного впливу на довкілля, від стану якого залежить здоров’я кожного з нас", - підкреслили у Володимир-Волинській міськраді.
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