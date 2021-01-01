вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У громаді на Волині лідвідували понад 30 стихійних сміттєзвалищ

У громаді на Волині лідвідували понад 30 стихійних сміттєзвалищ
Від початку року працівники КП «Полігон» ліквідували понад 30 стихійних сміттєзвалищ на території Володимир-Волинської громади, в окремих випадках також допомагали місцеві підприємці, надаючи спецтехніку.

Про це повідомляє пресслужба мерії Володимира-Волинського.

Прибирали сміття на таких вулицях: Цинкаловського, Миколаївська, район колишнього цукрового заводу, Січових стрільців, Генерала Шухевича, Устилузька, Драгоманова, Наталії Ужвій та ін..

Відповідно до ч. 2. ст. 35-1 Закону України «Про відходи» мешканці повинні укласти договори на вивезення побутових відходів та здійснювати оплату таких послуг. Жителів Володимира-Волинської громади закликають укласти відповідні угоди на поводження з побутовими відходами з комунальним підприємством.

"Закликаємо мешканців не бути байдужими, дотримуватися санітарних норм та викидати сміття у відведених для цього місцях, адже стихійні сміттєзвалища є джерелом негативного впливу на довкілля, від стану якого залежить здоров’я кожного з нас", - підкреслили у Володимир-Волинській міськраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинська громада, сміттєзвалища, ліквідація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку продали землю на Мамсурова
Сьогодні, 18:46
У громаді на Волині лідвідували понад 30 стихійних сміттєзвалищ
Сьогодні, 18:18
В зоні ООС загинув боєць волинської бригади
Сьогодні, 17:59
Погрожував убивством 23-річному хлопцю: перед судом постане волинянин
Сьогодні, 17:37
У Луцький зоопарк передали майже 100 кілограмів конфіскованої риби
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
У волинській громаді запрацювало соціальне таксі: хто та як може скористатися послугою. ВІДЕО У волинській громаді запрацювало соціальне таксі: хто та як може скористатися послугою. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
В усіх дитсадках волинської громади увімкнули опалення В усіх дитсадках волинської громади увімкнули опалення
26 квітень, 15:05
Через холод у класах школи волинської громади переводять на дистанційне навчання Через холод у класах школи волинської громади переводять на дистанційне навчання
22 квітень, 13:18
У Луцькраді ліквідують одне з управлінь У Луцькраді ліквідують одне з управлінь
20 квітень, 15:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше у Луцьку може з'явитися пішохідна набережна, яка з'єднає кілька мікрорайонів. ФОТО
27 квітень, 19:58
 1
У Луцьку продали землю на Мамсурова
Сьогодні, 18:46
 0
У громаді на Волині лідвідували понад 30 стихійних сміттєзвалищ
Сьогодні, 18:18
 0
В зоні ООС загинув боєць волинської бригади
Сьогодні, 17:59
 0
Погрожував убивством 23-річному хлопцю: перед судом постане волинянин
Сьогодні, 17:37
 0
Медіа
відео
1/8