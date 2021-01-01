Поїзд «Одеса - Ковель» – у ТОП-5 найпопулярніших рейсів на травневі свята





Про це повідомляють на



"Укрзалізниця" спостерігає сплеск зацікавленості пасажирів у подорожах під час травневих свят: для прикладу, попит на квитки 30 квітня на 23% вищий за середнє значення з початку року.



Також відзначали 5 найпопулярніших рейсів далекого сполучення на перший травневий вікенд, квитки на які сумарно придбало вже більше 5000 українців:



№46/45 Лисичанськ — Ужгород (1184 пасажири);

№142/141 Львів — Бахмут (1055 пасажирів);

№92/91 Одеса — Костянтинівка (1041 пасажир);

№138/137 Хмельницький — Лисичанськ (1003 пасажири);

№58/57 Одеса — Ковель (907 пасажирів).



Крім того, висока зацікавленість пасажирів спостерігається щодо наступних напрямків, де Укрзалізниця вже вибірково додала окремі рейси та продовжує оперативно аналізувати можливість причеплення додаткових вагонів.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Укрзалізниця" назвала топові напрямки на травневі свята, у списку - поїзд "Одеса — Ковель".Про це повідомляють на сайті "Укрзалізниці" "Укрзалізниця" спостерігає сплеск зацікавленості пасажирів у подорожах під час травневих свят: для прикладу, попит на квитки 30 квітня на 23% вищий за середнє значення з початку року.Також відзначали 5 найпопулярніших рейсів далекого сполучення на перший травневий вікенд, квитки на які сумарно придбало вже більше 5000 українців:№46/45 Лисичанськ — Ужгород (1184 пасажири);№142/141 Львів — Бахмут (1055 пасажирів);№92/91 Одеса — Костянтинівка (1041 пасажир);№138/137 Хмельницький — Лисичанськ (1003 пасажири);Крім того, висока зацікавленість пасажирів спостерігається щодо наступних напрямків, де Укрзалізниця вже вибірково додала окремі рейси та продовжує оперативно аналізувати можливість причеплення додаткових вагонів.

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