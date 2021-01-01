Поїзд «Одеса - Ковель» – у ТОП-5 найпопулярніших рейсів на травневі свята
Сьогодні, 13:00
"Укрзалізниця" назвала топові напрямки на травневі свята, у списку - поїзд "Одеса — Ковель".
Про це повідомляють на сайті "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" спостерігає сплеск зацікавленості пасажирів у подорожах під час травневих свят: для прикладу, попит на квитки 30 квітня на 23% вищий за середнє значення з початку року.
Також відзначали 5 найпопулярніших рейсів далекого сполучення на перший травневий вікенд, квитки на які сумарно придбало вже більше 5000 українців:
№46/45 Лисичанськ — Ужгород (1184 пасажири);
№142/141 Львів — Бахмут (1055 пасажирів);
№92/91 Одеса — Костянтинівка (1041 пасажир);
№138/137 Хмельницький — Лисичанськ (1003 пасажири);
№58/57 Одеса — Ковель (907 пасажирів).
Крім того, висока зацікавленість пасажирів спостерігається щодо наступних напрямків, де Укрзалізниця вже вибірково додала окремі рейси та продовжує оперативно аналізувати можливість причеплення додаткових вагонів.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляють на сайті "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" спостерігає сплеск зацікавленості пасажирів у подорожах під час травневих свят: для прикладу, попит на квитки 30 квітня на 23% вищий за середнє значення з початку року.
Також відзначали 5 найпопулярніших рейсів далекого сполучення на перший травневий вікенд, квитки на які сумарно придбало вже більше 5000 українців:
№46/45 Лисичанськ — Ужгород (1184 пасажири);
№142/141 Львів — Бахмут (1055 пасажирів);
№92/91 Одеса — Костянтинівка (1041 пасажир);
№138/137 Хмельницький — Лисичанськ (1003 пасажири);
№58/57 Одеса — Ковель (907 пасажирів).
Крім того, висока зацікавленість пасажирів спостерігається щодо наступних напрямків, де Укрзалізниця вже вибірково додала окремі рейси та продовжує оперативно аналізувати можливість причеплення додаткових вагонів.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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