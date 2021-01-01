У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло у четвер, 29 квітня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с.Суходоли: вул.Шкільна 33-53,42-52, Молодіжна 2-16, 1-19, Жовтнева 2-12,2. 09:00-17:00с. Суходоли: Магазинс.Суходоли:(вул. Нововолинська) 16-34,Шкільна 1-31, 2-40,3. ПЛ-0.4 Л-1ТП-54 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: ТзОВ ПВКФ "Провізор" аптека № 29" Провізор" ФОП Петрик Любов Остапівна Магазин " Арго " Свято-Миколаївська громада УПЦ Миколаївська церква2 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" кіоск № 14 в. КовельФОП Гнатюк Ірина Іванівна Магазин "Жу-жу"ФОП Федчун Наталія Романівна кіоск "Юніленд" ФОП Станько Олена Володимирівна Магазин "Карат" ФОП Плющ Наталія Миколаївна АптекаФОП Войтинська Світлана Іванівна Магазин - барТзОВ "Новинка"Ательє КП"Полігон"вуличне освітлення м.Вол-Волинський: вул. Ковельська 24-36,44, Крилова 3-15,4-16. Кунцевича 3-19,2-12, Миколаївська 15-23,18,22, Шухевича 6,8,5,4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-273 09:00-17:00 м.Вол-Волинський:вул. Ак.Кравчука 1-21,2-24,Н.Хасевича 555. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-273 09:00-17:00 м.Вол-Волинський:вул. Пилипа Орлика 19-29,26-48,6. КТП-22 09:00-17:00 м.Вол-Волинський: Вол.-Вол. міжрайонна держ. лабораторія ветмедицини лабораторія,ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ , ФОП Мартинюк Леонід Іванович Кафе "Підкова" м.Вол-Волинський: вул.Стуса, Лєвенцова , Зимнівська, Лабораторна, Братковського 42-54, Зубинського, Олександра Олеся.1. 9:00-17:00ФГ "Кравця Г.Б." Тракторна бригада с.ЛобачівкаТзОВ"Відродження" Ферма с.ЛобачівкаБерестечківське СТ кафе Зупинка с.ЛобачівкаШкола с.ЛобачівкаГорохівська лікарня ветеринарної медицини Дільниця с.ГаличаниЦерква с.ГаличаниФАП с.Новий ЗборишівЦерква с.Новий Зборишівбашня с.Новий Зборишівс.Лобачівка:вул.Набережна,вул.Незалежностіс.Галичани:вул.Шкільна,вул.Молодіжна,вул.Лесі Українкивул.Ставковавул.Прибережнас.Новий Зборишів:вул.Зозульська"вул.Ставковас.Новий Зборишів:вул.Озерна"вул.Набережна2. КТП-237 9:00-17:00 Школа с.Липа-2ФАП с.Липа-2 с.Липа-2:вул.Шкільнавул.Зарічнавул.Підгаєцька3. КТП-233 9:00-17:00 СКЗ с.СтійлоМагазин с.Стійло с.Стійло:вул.Центральна,вул.Підлісна1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-237 9:30-17:00 смт Іваничі вул.8 березня не парні номера будинків2. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-162 10:00-14:00 с.Грибовицягаражи ФО Брик,ФОП Тимощук,ФО Міндзя,майстерня ФОП ПогореловВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1.9:00-17:00Білашівська сільська радаФермерське господарство"Аюлен"Ковельське МТМО с.Грушівка, вул.Поліськас.Засмикис.Білашів1. ПЛ-10 кВЛ-23-01 10:00 – 17:00 с.Войнин:школа, ФГКремеш.с.Линів: Церква, в/башня 1,3,4; школа, ФАП.с.Бубнів: школа, ФОП Пилипчук З.І, в/башня 2, Укрпошта, ДНЗ, ФАП, КЗС, пекарня, ФОП Вавринович В.В., ферма. с.Привітне частково, с.Войнин частково, с.Бубнів, с.ЛинівВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00ТзОВ «Веселе-Агро» - Бригада 2, млин, МТФ 2, овочесховище, свинарникТорчинська ОТГ – с. Веселе (школа, водобашня, будинок культури, дитячий садок)ПП «Сом-сервіс» - гаражФОП Панасюк К.О. – барФОП Ступачинська С.О. - їдальня с.Запусти, вул.Центральна,с.Веселе, вул.Миру, Городинська,Біла глина, Молодіжна, Зелена, Торчинська2. 10:00-17:00ФОП Лига В.А. - кіоскс.Боратин, вул.Перемоги, ЗеленаВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00Меблевий цехс.Вязівне (Частково)Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)2. ПЛ-0,4кВ ТП-36211 9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки, Жовтнева, Радянська3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Сибірська,4. КТП-36250 9:00-17:00с.Рудня, вул.Сонячна, Садова5. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна6. ПЛ-0,4кВ ТП-36138 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Макаренка, 2-107. ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва.Набережна.8. ПЛ-0,4кВ ТП-36040 9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільницяФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,9. КТП-36041 9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна10. ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазиншкола, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, ПольоваСелянська, Тиха.11. ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин,ФАП, шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова.12. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка13. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. ЦеркваСТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-1514. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю)с.Духче (повністю)с.Сокіл кар’єр.с.Мильськ (повністю) с.Берегове (повністю).с.Духче (повністю)15. ПЛ-10кВ Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка, (повністю)с.Корсині, магазин,кіоскс.Духче, пилорамас.Літогоща; (повністю) с.Іванівка, (повністю)с.Корсині, (повністю)с.Духче, (повністю)с.Літогоща, (повністю) ,16. ПЛ-10кВ Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю)с.Навіз (повністю) с.Сокіл (повністю)с.Навіз (повністю)17. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)1. 10:00-17:00ПФО: Маркевич «магазин», Школа.с.Борзова вул: Залізнична, Гагаріна.1. ПЛ-0,4кВ КТП-19 Л-2 10:00-16:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка2. ПЛ-0,4кВ КТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби