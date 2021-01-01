У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло у четвер, 29 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Суходоли: вул.Шкільна 33-53,42-52, Молодіжна 2-16, 1-19, Жовтнева 2-12,
2. 09:00-17:00
с. Суходоли: Магазин
с.Суходоли:
(вул. Нововолинська) 16-34,
Шкільна 1-31, 2-40,
3. ПЛ-0.4 Л-1
ТП-54 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: ТзОВ ПВКФ "Провізор" аптека № 29" Провізор" ФОП Петрик Любов Остапівна Магазин " Арго " Свято-Миколаївська громада УПЦ Миколаївська церква2 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" кіоск № 14 в. Ковель
ФОП Гнатюк Ірина Іванівна Магазин "Жу-жу"
ФОП Федчун Наталія Романівна кіоск "Юніленд" ФОП Станько Олена Володимирівна Магазин "Карат" ФОП Плющ Наталія Миколаївна Аптека
ФОП Войтинська Світлана Іванівна Магазин - бар
ТзОВ "Новинка"Ательє КП"Полігон"вуличне освітлення м.Вол-Волинський: вул. Ковельська 24-36,44, Крилова 3-15,4-16. Кунцевича 3-19,2-12, Миколаївська 15-23,18,22, Шухевича 6,8,5,
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-273 09:00-17:00 м.Вол-Волинський:
вул. Ак.Кравчука 1-21,2-24,
Н.Хасевича 55
5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-273 09:00-17:00 м.Вол-Волинський:
вул. Пилипа Орлика 19-29,26-48,
6. КТП-22 09:00-17:00 м.Вол-Волинський: Вол.-Вол. міжрайонна держ. лабораторія ветмедицини лабораторія,
ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ , ФОП Мартинюк Леонід Іванович Кафе "Підкова" м.Вол-Волинський: вул.Стуса, Лєвенцова , Зимнівська, Лабораторна, Братковського 42-54, Зубинського, Олександра Олеся.
Горохівський район
1. 9:00-17:00
ФГ "Кравця Г.Б." Тракторна бригада с.Лобачівка
ТзОВ"Відродження" Ферма с.Лобачівка
Берестечківське СТ кафе Зупинка с.Лобачівка
Школа с.Лобачівка
Горохівська лікарня ветеринарної медицини Дільниця с.Галичани
Церква с.Галичани
ФАП с.Новий Зборишів
Церква с.Новий Зборишів
башня с.Новий Зборишів
с.Лобачівка:
вул.Набережна,
вул.Незалежності
с.Галичани:
вул.Шкільна,
вул.Молодіжна,
вул.Лесі Українки
вул.Ставкова
вул.Прибережна
с.Новий Зборишів:
вул.Зозульська"
вул.Ставкова
с.Новий Зборишів:
вул.Озерна"
вул.Набережна
2. КТП-237 9:00-17:00 Школа с.Липа-2
ФАП с.Липа-2 с.Липа-2:
вул.Шкільна
вул.Зарічна
вул.Підгаєцька
3. КТП-233 9:00-17:00 СКЗ с.Стійло
Магазин с.Стійло с.Стійло:
вул.Центральна,
вул.Підлісна
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-237 9:30-17:00 смт Іваничі вул.8 березня не парні номера будинків
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-162 10:00-14:00 с.Грибовиця
гаражи ФО Брик,ФОП Тимощук,ФО Міндзя,майстерня ФОП Погорелов
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул.Поліська
с.Засмики
с.Білашів
Локачинський район
1. ПЛ-10 кВ
Л-23-01 10:00 – 17:00 с.Войнин:школа, ФГКремеш.
с.Линів: Церква, в/башня 1,3,4; школа, ФАП.
с.Бубнів: школа, ФОП Пилипчук З.І, в/башня 2, Укрпошта, ДНЗ, ФАП, КЗС, пекарня, ФОП Вавринович В.В., ферма. с.Привітне частково, с.Войнин частково, с.Бубнів, с.Линів
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00-17:00
ТзОВ «Веселе-Агро» - Бригада 2, млин, МТФ 2, овочесховище, свинарник
Торчинська ОТГ – с. Веселе (школа, водобашня, будинок культури, дитячий садок)
ПП «Сом-сервіс» - гараж
ФОП Панасюк К.О. – бар
ФОП Ступачинська С.О. - їдальня с.Запусти, вул.Центральна,
с.Веселе, вул.Миру, Городинська,
Біла глина, Молодіжна, Зелена, Торчинська
2. 10:00-17:00
ФОП Лига В.А. - кіоск
с.Боратин, вул.Перемоги, Зелена
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Меблевий цех
с.Вязівне (Частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2. ПЛ-0,4кВ ТП-36211 9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки, Жовтнева, Радянська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Сибірська,
4. КТП-36250 9:00-17:00
с.Рудня, вул.Сонячна, Садова
5. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36138 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Макаренка, 2-10
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36040 9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9. КТП-36041 9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин
школа, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, Польова
Селянська, Тиха.
11. ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин,ФАП, шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
12. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15
14. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче (повністю)
с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ (повністю) с.Берегове (повністю).
с.Духче (повністю)
15. ПЛ-10кВ Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка, (повністю)
с.Корсині, магазин,кіоск
с.Духче, пилорама
с.Літогоща; (повністю) с.Іванівка, (повністю)
с.Корсині, (повністю)
с.Духче, (повністю)
с.Літогоща, (повністю) ,
16. ПЛ-10кВ Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю) с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю)
17. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
ПФО: Маркевич «магазин», Школа.
с.Борзова вул: Залізнична, Гагаріна.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-19 Л-2 10:00-16:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка
2. ПЛ-0,4кВ КТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Суходоли: вул.Шкільна 33-53,42-52, Молодіжна 2-16, 1-19, Жовтнева 2-12,
2. 09:00-17:00
с. Суходоли: Магазин
с.Суходоли:
(вул. Нововолинська) 16-34,
Шкільна 1-31, 2-40,
3. ПЛ-0.4 Л-1
ТП-54 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: ТзОВ ПВКФ "Провізор" аптека № 29" Провізор" ФОП Петрик Любов Остапівна Магазин " Арго " Свято-Миколаївська громада УПЦ Миколаївська церква2 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" кіоск № 14 в. Ковель
ФОП Гнатюк Ірина Іванівна Магазин "Жу-жу"
ФОП Федчун Наталія Романівна кіоск "Юніленд" ФОП Станько Олена Володимирівна Магазин "Карат" ФОП Плющ Наталія Миколаївна Аптека
ФОП Войтинська Світлана Іванівна Магазин - бар
ТзОВ "Новинка"Ательє КП"Полігон"вуличне освітлення м.Вол-Волинський: вул. Ковельська 24-36,44, Крилова 3-15,4-16. Кунцевича 3-19,2-12, Миколаївська 15-23,18,22, Шухевича 6,8,5,
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-273 09:00-17:00 м.Вол-Волинський:
вул. Ак.Кравчука 1-21,2-24,
Н.Хасевича 55
5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-273 09:00-17:00 м.Вол-Волинський:
вул. Пилипа Орлика 19-29,26-48,
6. КТП-22 09:00-17:00 м.Вол-Волинський: Вол.-Вол. міжрайонна держ. лабораторія ветмедицини лабораторія,
ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ , ФОП Мартинюк Леонід Іванович Кафе "Підкова" м.Вол-Волинський: вул.Стуса, Лєвенцова , Зимнівська, Лабораторна, Братковського 42-54, Зубинського, Олександра Олеся.
Горохівський район
1. 9:00-17:00
ФГ "Кравця Г.Б." Тракторна бригада с.Лобачівка
ТзОВ"Відродження" Ферма с.Лобачівка
Берестечківське СТ кафе Зупинка с.Лобачівка
Школа с.Лобачівка
Горохівська лікарня ветеринарної медицини Дільниця с.Галичани
Церква с.Галичани
ФАП с.Новий Зборишів
Церква с.Новий Зборишів
башня с.Новий Зборишів
с.Лобачівка:
вул.Набережна,
вул.Незалежності
с.Галичани:
вул.Шкільна,
вул.Молодіжна,
вул.Лесі Українки
вул.Ставкова
вул.Прибережна
с.Новий Зборишів:
вул.Зозульська"
вул.Ставкова
с.Новий Зборишів:
вул.Озерна"
вул.Набережна
2. КТП-237 9:00-17:00 Школа с.Липа-2
ФАП с.Липа-2 с.Липа-2:
вул.Шкільна
вул.Зарічна
вул.Підгаєцька
3. КТП-233 9:00-17:00 СКЗ с.Стійло
Магазин с.Стійло с.Стійло:
вул.Центральна,
вул.Підлісна
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-237 9:30-17:00 смт Іваничі вул.8 березня не парні номера будинків
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-162 10:00-14:00 с.Грибовиця
гаражи ФО Брик,ФОП Тимощук,ФО Міндзя,майстерня ФОП Погорелов
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул.Поліська
с.Засмики
с.Білашів
Локачинський район
1. ПЛ-10 кВ
Л-23-01 10:00 – 17:00 с.Войнин:школа, ФГКремеш.
с.Линів: Церква, в/башня 1,3,4; школа, ФАП.
с.Бубнів: школа, ФОП Пилипчук З.І, в/башня 2, Укрпошта, ДНЗ, ФАП, КЗС, пекарня, ФОП Вавринович В.В., ферма. с.Привітне частково, с.Войнин частково, с.Бубнів, с.Линів
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00-17:00
ТзОВ «Веселе-Агро» - Бригада 2, млин, МТФ 2, овочесховище, свинарник
Торчинська ОТГ – с. Веселе (школа, водобашня, будинок культури, дитячий садок)
ПП «Сом-сервіс» - гараж
ФОП Панасюк К.О. – бар
ФОП Ступачинська С.О. - їдальня с.Запусти, вул.Центральна,
с.Веселе, вул.Миру, Городинська,
Біла глина, Молодіжна, Зелена, Торчинська
2. 10:00-17:00
ФОП Лига В.А. - кіоск
с.Боратин, вул.Перемоги, Зелена
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Меблевий цех
с.Вязівне (Частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2. ПЛ-0,4кВ ТП-36211 9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки, Жовтнева, Радянська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Сибірська,
4. КТП-36250 9:00-17:00
с.Рудня, вул.Сонячна, Садова
5. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36138 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Макаренка, 2-10
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36040 9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9. КТП-36041 9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин
школа, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, Польова
Селянська, Тиха.
11. ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин,ФАП, шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
12. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15
14. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче (повністю)
с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ (повністю) с.Берегове (повністю).
с.Духче (повністю)
15. ПЛ-10кВ Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка, (повністю)
с.Корсині, магазин,кіоск
с.Духче, пилорама
с.Літогоща; (повністю) с.Іванівка, (повністю)
с.Корсині, (повністю)
с.Духче, (повністю)
с.Літогоща, (повністю) ,
16. ПЛ-10кВ Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю) с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю)
17. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
ПФО: Маркевич «магазин», Школа.
с.Борзова вул: Залізнична, Гагаріна.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-19 Л-2 10:00-16:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка
2. ПЛ-0,4кВ КТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 29 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний лабцентр отримав сучасне медобладнання
Сьогодні, 19:29
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло у четвер, 29 квітня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку продали землю на Мамсурова
Сьогодні, 18:46
У громаді на Волині лідвідували понад 30 стихійних сміттєзвалищ
Сьогодні, 18:18