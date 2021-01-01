В Олиці відбулася толока навколо маєтку Радзивіллів. ФОТО





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Серед них – керівництво та депутати Луцької районної ради: голова Олександр Омельчук, його заступник Сергій Сівак, заступниця керівника виконавчого апарату Тетяна Павлова-Багрійчук, заступник керівника, керівник справами Андрій Лев і депутати Лариса Понєдєльник та Олександр Шабала.



Прибирали околиці замку також депутати та працівники апарату Волинської обласної ради на чолі із головою Григорієм Недопадом, працівники Олицької селищної ради, її голова Олександр Прендецький, небайдужі мешканці громади та волинські студенти.



Як відомо, замок Радзивіллів включений до державного переліку 150 об'єктів історичної та культурної спадщини України, які планують відреставрувати в рамках програми президента «Велика реставрація».



Зусиллями працівників Цуманського лісгоспу чагарники на валах Олицького замку були зрізані, а учасники толоки зібрали їх для подальшого подрібнення.



Голові Олицької громади Олександру Прендецькому активні студенти Аркадій Мартинюк, Богдан Літвинчук та Віктор Церпіш презентували виготовлену власноруч сувенірну продукцію із зображенням місцевої «перлини» - замку Радзивіллів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селищі Олика відбулась толока навколо маєтку Радзивіллів. Майже півсотні охочих навести лад на оборонних валах замку приєдналися до екологічної акції, ініційованої Волинською обласною радою.Про це повідомляють на сайті Луцької райради.Серед них – керівництво та депутати Луцької районної ради: голова, його заступник, заступниця керівника виконавчого апарату, заступник керівника, керівник справамиі депутатитаПрибирали околиці замку також депутати та працівники апарату Волинської обласної ради на чолі із головою, працівники Олицької селищної ради, її голова, небайдужі мешканці громади та волинські студенти.Як відомо, замок Радзивіллів включений до державного переліку 150 об'єктів історичної та культурної спадщини України, які планують відреставрувати в рамках програми президента «Велика реставрація».Зусиллями працівників Цуманського лісгоспу чагарники на валах Олицького замку були зрізані, а учасники толоки зібрали їх для подальшого подрібнення.Голові Олицької громади Олександру Прендецькому активні студентитапрезентували виготовлену власноруч сувенірну продукцію із зображенням місцевої «перлини» - замку Радзивіллів.

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