За п'яне водіння оштрафували працівницю сільради на Волині





Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду від 16-го квітня, пише



Жінку під час керування автомобілем Фольксваген Гольф виявили 21-го березня о 23:30 в селі Литовеж на вулиці І. Франка.



Огляд на стан сп’яніння проводився зі згоди водійки із застосуванням приладу «Драгер». Тест виявився позитивним – 0,40 проміле.



Своїми діями жінка порушила вимоги п. 2.9а Правил дорожнього руху України, за що передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння).



В суді жінка свою вину у вчиненому правопорушенні визнала, просила суд не позбавляти її права керування транспортним засобом.



Також вона зауважила, що у діях працівників поліції теж було ряд порушень. Зокрема, зазначила, що поліцейські не мали підстав для зупинки її автівки, оскільки номерний знак підсвідчувався. Водійка запевнила, що не була тоді в стані алкогольного сп’яніння, а пояснення, які вона підписала, були написані працівниками поліції під диктовку, які потім на вимогу працівника поліції підписала та написала слово «прочитано».



Та все ж суд, визнав водійку винною та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.



Також жінці доведеться сплатити в дохід держави 454 гривні судових витрат.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінку, яка працює в Литовезькій сільській раді, поліцейські впіймали в стані алкогольного сп’яніння під час керування автівкою. У результаті водійці доведеться сплатити чималий штраф. Також її позбавили водійських прав.Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду від 16-го квітня, пише "Буг" Жінку під час керування автомобілем Фольксваген Гольф виявили 21-го березня о 23:30 в селі Литовеж на вулиці І. Франка.Огляд на стан сп’яніння проводився зі згоди водійки із застосуванням приладу «Драгер». Тест виявився позитивним – 0,40 проміле.Своїми діями жінка порушила вимоги п. 2.9а Правил дорожнього руху України, за що передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння).В суді жінка свою вину у вчиненому правопорушенні визнала, просила суд не позбавляти її права керування транспортним засобом.Також вона зауважила, що у діях працівників поліції теж було ряд порушень. Зокрема, зазначила, що поліцейські не мали підстав для зупинки її автівки, оскільки номерний знак підсвідчувався. Водійка запевнила, що не була тоді в стані алкогольного сп’яніння, а пояснення, які вона підписала, були написані працівниками поліції під диктовку, які потім на вимогу працівника поліції підписала та написала слово «прочитано».Та все ж суд, визнав водійку винною та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.Також жінці доведеться сплатити в дохід держави 454 гривні судових витрат.

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