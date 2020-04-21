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За п'яне водіння оштрафували працівницю сільради на Волині

За п'яне водіння оштрафували працівницю сільради на Волині
Жінку, яка працює в Литовезькій сільській раді, поліцейські впіймали в стані алкогольного сп’яніння під час керування автівкою. У результаті водійці доведеться сплатити чималий штраф. Також її позбавили водійських прав.

Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду від 16-го квітня, пише "Буг".

Жінку під час керування автомобілем Фольксваген Гольф виявили 21-го березня о 23:30 в селі Литовеж на вулиці І. Франка.

Огляд на стан сп’яніння проводився зі згоди водійки із застосуванням приладу «Драгер». Тест виявився позитивним – 0,40 проміле.

Своїми діями жінка порушила вимоги п. 2.9а Правил дорожнього руху України, за що передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння).

В суді жінка свою вину у вчиненому правопорушенні визнала, просила суд не позбавляти її права керування транспортним засобом.

Також вона зауважила, що у діях працівників поліції теж було ряд порушень. Зокрема, зазначила, що поліцейські не мали підстав для зупинки її автівки, оскільки номерний знак підсвідчувався. Водійка запевнила, що не була тоді в стані алкогольного сп’яніння, а пояснення, які вона підписала, були написані працівниками поліції під диктовку, які потім на вимогу працівника поліції підписала та написала слово «прочитано».

Та все ж суд, визнав водійку винною та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Також жінці доведеться сплатити в дохід держави 454 гривні судових витрат.

Фото - ілюстративне

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Теги: Литовезька сільрада, суд, працівниця, п'яне водіння
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