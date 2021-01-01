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СБУ вилучила понад 800 кілограмів срібла у криптовалютників, які фінансували «ДНР/ЛНР»

СБУ вилучила понад 800 кілограмів срібла у криптовалютників, які фінансували «ДНР/ЛНР»
Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, у тому числі через купівлю криптовалют.

За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції на понад 240 млн грн, 65 млн з яких – пов’язані з відмиванням коштів. Наразі перевіряють інформацію щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань «ДНР/ЛНР», - йдеться на сайті СБУ.

Встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і телеграм-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. При чому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці так званих «Л/ДНР».

Конвертація коштів відбувалася у особливо великих розмірах, і з порушенням фактично усіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до українського держбюджету. Ці транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи.

Співробітники СБ України задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн з них пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили:

- понад 43 млн грн;
- більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;
- комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
- документи, що підтверджують проведення оборудок.

Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.

СБУ вилучила понад 800 кілограмів срібла у криптовалютників, які фінансували «ДНР/ЛНР»
СБУ вилучила понад 800 кілограмів срібла у криптовалютників, які фінансували «ДНР/ЛНР»
СБУ вилучила понад 800 кілограмів срібла у криптовалютників, які фінансували «ДНР/ЛНР»
СБУ вилучила понад 800 кілограмів срібла у криптовалютників, які фінансували «ДНР/ЛНР»




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Теги: СБУ, злочинна група, срібло, криптовалюта
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