Рекрутинг у волинських реаліях: як це працює для роботодавців і безробітних

Попри складну економічну ситуацію та коронакризу, шукачі роботи знаходять роботодавців, а керівники підприємств – кваліфікований персонал. Лише завдяки послугам рекрутингу Волинського обласного центру зайнятості минулого року більше тисячі осіб знайшли роботу.Сьогодні, 28 квітня у Волинському обласному центрі зайнятості відбулась пресконференція, на якій його директоррозповів про інноваційні форми реалізації рекрутингу та результати роботи.Роман Романюк зауважив, що безробітним волинянам роботу допомагають знаходити рекрутери. Їх метою є виконання ролі так званого посередника між роботодавцем та шукачем роботи.Схема роботи рекрутера побудована так: спочатку він налагоджує контакт із роботодавцем, визначає його потреби, вимоги, умови та обов’язки працівника. Потім спеціаліст центру відбирає кандидатів на певну посаду та проводить першу співбесіду замість роботодавця. До того ж, фахівець з рекрутингу повністю організовує та супроводжує наступні співбесіди та контролює працевлаштування особи. Загалом у Волинському обласному центрі зайнятості працює 16 спеціалістів, які здійснюють функції рекрутерів у філіях центру зайнятості.Роман Романюк стверджує, що це дуже зручно як для роботодавця, так і для безробітного.«Людина, яка вперше шукає роботу, не завжди вміє себе презентувати. Зазвичай для співбесіди важливе перше враження. Якщо воно позитивне для роботодавця, далі зав’язується гарний діалог і відбувається подальше працевлаштування», - сказав директор Волинського обласного центру зайнятості.Варто зазначити, що усі послуги з рекрутингу є безкоштовними для обох сторін. Платним є лише отримання дозволу на працевлаштування іноземців.Рекрутинг, на переконання Романа Романюка, має чимало переваг. До прикладу, для роботодавця – це економія часу, оскільки попередню співбесіду проводять рекрутери. Також для того, аби знайти працівника, не потрібно витрачати кошти, розміщувати вакансії на платних ресурсах та мати в штаті менеджера з підбору персоналу.Для шукачів роботи також вигідно звертатися саме до центру зайнятості. Адже кожному гарантують професійний супровід від співбесіди до працевлаштування, рекомендації роботодавцю, попередню співбесіду, де професійно визначають сильні та слабкі сторони та дадуть індивідуальні поради щодо написання резюме та проходження співбесіди.Кількість роботодавців, які скористалися послугою рекрутингу на Волині у 2020 році, – 2 405, з них 458 раніше не користувалися послугами центру зайнятості. Минулого року рекрутери працевлаштували 1 066 волинян.За словами директора Волинського ОЦЗ, з кожним роком навантаження осіб на одне робоче місце зростає. До прикладу, у квітні минулого року на одне місце претендували 4 особи, зараз – 6.Проте кількість вакансій також зростає з кожним місяцем. До прикладу, у січні їх було 1 378, у березні – 2 579.Також Роман Романюк розповів проНайбільш затребувані вакансії службовців: бухгалтери (226 вакансій), менеджери (125), спеціалісти держслужби (128), керівники, начальники відділів, заступники (79) та інженери (74).Волинський обласний центр зайнятості йде у ногу з часом та. Нещодавно центр почав розміщувати вакансії на LinkedIn.