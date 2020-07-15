У заказнику на Волині браконьєри викинули мішок з уловом, побачивши рибпатруль. ФОТО

У Чаруківському заказнику виявили порушників рибальства.Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.Зазначають, 24 квітня на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення про порушення правил рибальства на водоймі, поблизу с. Чаруків Городищенської ТГ Луцького району Волинської області.Державні інспектори рибоохорони спільно з офіцером Городищенської громади та громадськими активістами-рибалками оперативно прибули на вказане місце. Під час обстеження водойми виявили, що невідомі особи пошкодили спускний шлюз, далі оперативна група помітила двох чоловіків. Побачивши, що до них наближаються рибпатрульні, порушники встигли втекти, викинувши мішок з уловом. У мішку знаходилося 10 кг риби, а саме: 19 карасів сріблястого, 7 окунів, 5 щук, 2 плітки, 1 сазан та 1 лящ. Оскільки деяка риба перебувала в живому стані (18 карасів сріблястого, 3 щуки та 1 окунь), її випустили у водойму назад, чим попередили збитків на суму 2 487 грн. Решту риби у снулому стані передадуть на корм тваринам у зоопарк. Склали акт виявлення та вилучення безгосподарського майна.Про випадок повідомили керівництво Городищенської сільської ради. У сільській раді повідомили, що на цій водоймі невідомі особи пошкодили дамба, в результаті чого з водойми частково зійшла вода. 26 квітня на місце виїхала комісія з працівників сільради для обстеження території та провели роботи із відновлення дамби.Волинський рибоохоронний патруль вкотре закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: