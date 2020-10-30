На Волині зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів. ФОТО
Сьогодні, 15:22
У Камені-Каширському вилучили автомобіль з незаконною деревиною.
Підозрілий транспортний засіб ГАЗ 5204 виявили співробітники групи реагування патрульної поліції у понеділок, 26 квітня, на одній із вулиць Каменя-Каширського, інформує сектор комунікації поліції Волині.
З’ясувалося, що водій, 60-річний місцевий мешканець, перевозив колоди сосни, проте надати будь-які документи на лісопродукцію чоловік відмовився.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського районного відділу поліції. Правоохоронці вилучили автомобіль та близько 5 м. куб. деревини.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 198 Кримінального кодексу України. Мова йде про придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально-протиправним шляхом. Слідчі нині встановлюють походження лісопродукції та законність транспортування.
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Підозрілий транспортний засіб ГАЗ 5204 виявили співробітники групи реагування патрульної поліції у понеділок, 26 квітня, на одній із вулиць Каменя-Каширського, інформує сектор комунікації поліції Волині.
З’ясувалося, що водій, 60-річний місцевий мешканець, перевозив колоди сосни, проте надати будь-які документи на лісопродукцію чоловік відмовився.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського районного відділу поліції. Правоохоронці вилучили автомобіль та близько 5 м. куб. деревини.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 198 Кримінального кодексу України. Мова йде про придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально-протиправним шляхом. Слідчі нині встановлюють походження лісопродукції та законність транспортування.
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