На Волині зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів. ФОТО





Підозрілий транспортний засіб ГАЗ 5204 виявили співробітники групи реагування патрульної поліції у понеділок, 26 квітня, на одній із вулиць Каменя-Каширського,



З’ясувалося, що водій, 60-річний місцевий мешканець, перевозив колоди сосни, проте надати будь-які документи на лісопродукцію чоловік відмовився.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського районного відділу поліції. Правоохоронці вилучили автомобіль та близько 5 м. куб. деревини.



За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 198 Кримінального кодексу України. Мова йде про придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально-протиправним шляхом. Слідчі нині встановлюють походження лісопродукції та законність транспортування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському вилучили автомобіль з незаконною деревиною.Підозрілий транспортний засіб ГАЗ 5204 виявили співробітники групи реагування патрульної поліції у понеділок, 26 квітня, на одній із вулиць Каменя-Каширського, інформує сектор комунікації поліції Волині.З’ясувалося, що водій, 60-річний місцевий мешканець, перевозив колоди сосни, проте надати будь-які документи на лісопродукцію чоловік відмовився.На місце події виїхала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського районного відділу поліції. Правоохоронці вилучили автомобіль та близько 5 м. куб. деревини.За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 198 Кримінального кодексу України. Мова йде про придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально-протиправним шляхом. Слідчі нині встановлюють походження лісопродукції та законність транспортування.

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