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На Волині зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів. ФОТО

На Волині зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів. ФОТО
У Камені-Каширському вилучили автомобіль з незаконною деревиною.

Підозрілий транспортний засіб ГАЗ 5204 виявили співробітники групи реагування патрульної поліції у понеділок, 26 квітня, на одній із вулиць Каменя-Каширського, інформує сектор комунікації поліції Волині.

З’ясувалося, що водій, 60-річний місцевий мешканець, перевозив колоди сосни, проте надати будь-які документи на лісопродукцію чоловік відмовився.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського районного відділу поліції. Правоохоронці вилучили автомобіль та близько 5 м. куб. деревини.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 198 Кримінального кодексу України. Мова йде про придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально-протиправним шляхом. Слідчі нині встановлюють походження лісопродукції та законність транспортування.

На Волині зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів. ФОТО
На Волині зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів. ФОТО

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Теги: поліція, вирубка лісу, Камінь-Каширський
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