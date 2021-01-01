Звільнили голову правління «Нафтогазу» Коболєва
Сьогодні, 15:50
Сьогодні, 28 квітня, Кабінет міністрів України звільнив з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.
Про це у телеграм-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
"Кабмін звільнив голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва", - йдеться у повідомленні.
Як написав Коболєв на своїй сторінці у фесбуцій, про своє звільнення він дізнався від засобів масової інформації: «Про «звільнення» дізнався з новин. Коментувати не можу. ПС Жодних заяв не писав».
Гончаренко додав, виконуючим обов'язки голови "Нафтогазу" замість звільненого Андрія Коболєва призначили Юрія Вітренка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у телеграм-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
"Кабмін звільнив голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва", - йдеться у повідомленні.
Як написав Коболєв на своїй сторінці у фесбуцій, про своє звільнення він дізнався від засобів масової інформації: «Про «звільнення» дізнався з новин. Коментувати не можу. ПС Жодних заяв не писав».
Гончаренко додав, виконуючим обов'язки голови "Нафтогазу" замість звільненого Андрія Коболєва призначили Юрія Вітренка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Звільнили голову правління «Нафтогазу» Коболєва
Сьогодні, 15:50
У великодню ніч Луцьком їздитиме громадський транспорт, а до Гаразджі пустять додаткові автобуси і тролейбуси
Сьогодні, 15:45
У заказнику на Волині браконьєри викинули мішок з уловом, побачивши рибпатруль. ФОТО
Сьогодні, 15:05