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Звільнили голову правління «Нафтогазу» Коболєва

Звільнили голову правління «Нафтогазу» Коболєва
Сьогодні, 28 квітня, Кабінет міністрів України звільнив з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Про це у телеграм-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Кабмін звільнив голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва", - йдеться у повідомленні.

Як написав Коболєв на своїй сторінці у фесбуцій, про своє звільнення він дізнався від засобів масової інформації: «Про «звільнення» дізнався з новин. Коментувати не можу. ПС Жодних заяв не писав».

Гончаренко додав, виконуючим обов'язки голови "Нафтогазу" замість звільненого Андрія Коболєва призначили Юрія Вітренка.

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Теги: звільнення, голова НАК
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