Звільнили голову правління «Нафтогазу» Коболєва

Андрія Коболєва.



Про це у телеграм-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.



"Кабмін звільнив голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва", - йдеться у повідомленні.



Як



Гончаренко додав, виконуючим обов'язки голови "Нафтогазу" замість звільненого Андрія Коболєва призначили Юрія Вітренка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 28 квітня, Кабінет міністрів України звільнив з посади голови правління НАК "Нафтогаз України"Про це у телеграм-каналі повідомив народний депутат України"Кабмін звільнив голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва", - йдеться у повідомленні.Як написав Коболєв на своїй сторінці у фесбуцій, про своє звільнення він дізнався від засобів масової інформації: «Про «звільнення» дізнався з новин. Коментувати не можу. ПС Жодних заяв не писав».Гончаренко додав, виконуючим обов'язки голови "Нафтогазу" замість звільненого Андрія Коболєва призначили

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