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«Королівська» риба: на Волині функціонує господарство, в якому розводять форель і осетрів. ВІДЕО

«Королівська» риба: на Волині функціонує господарство, в якому розводять форель і осетрів. ВІДЕО
Майже половину форелі, яку вирощують в Україні, розводять саме на Волині: в селі Оконськ, що поблизу Маневич.

Саме там знаходиться найсучасніше в країні рибне господарство, - пише Конкурент.

10 років тому підприємство приватизували, розповідає його директор Олександр Оліферчук. Проте історія його тягнеться ще з середини минулого століття. Нині ж там, які й раніше, вирощують форель. Нещодавно почали розводити спактик – гібрид кумжі й форелі. А кільки років тому завезли найдорожчу з представлених риб – осетра.

Проте, рибна промисловість в України малорозвинена. Проблема в тому, що вкладати гроші в такий бізнес мало хто хоче. По-перше, тому що для отримання прибутку треба чимало часу і дуже багато сил. А по друге, тому що держава, не надто сприяє розвитку галузі.

Деталі – у відео:



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Теги: форель, господарство
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