«Королівська» риба: на Волині функціонує господарство, в якому розводять форель і осетрів. ВІДЕО





Саме там знаходиться найсучасніше в країні рибне господарство, - пише



10 років тому підприємство приватизували, розповідає його директор Олександр Оліферчук. Проте історія його тягнеться ще з середини минулого століття. Нині ж там, які й раніше, вирощують форель. Нещодавно почали розводити спактик – гібрид кумжі й форелі. А кільки років тому завезли найдорожчу з представлених риб – осетра.



Проте, рибна промисловість в України малорозвинена. Проблема в тому, що вкладати гроші в такий бізнес мало хто хоче. По-перше, тому що для отримання прибутку треба чимало часу і дуже багато сил. А по друге, тому що держава, не надто сприяє розвитку галузі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже половину форелі, яку вирощують в Україні, розводять саме на Волині: в селі Оконськ, що поблизу Маневич.Саме там знаходиться найсучасніше в країні рибне господарство, - пише Конкурент 10 років тому підприємство приватизували, розповідає його директор. Проте історія його тягнеться ще з середини минулого століття. Нині ж там, які й раніше, вирощують форель. Нещодавно почали розводити спактик – гібрид кумжі й форелі. А кільки років тому завезли найдорожчу з представлених риб – осетра.Проте, рибна промисловість в України малорозвинена. Проблема в тому, що вкладати гроші в такий бізнес мало хто хоче. По-перше, тому що для отримання прибутку треба чимало часу і дуже багато сил. А по друге, тому що держава, не надто сприяє розвитку галузі.Деталі – у відео:

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