Суперник «Волині» в Першій лізі відправив головного тренера у відставку





Про це повідомляє



Причина відставки не уточнюється.



Український тренер очолював "пивоварів" з жовтня 2020-го. Під його керівництвом команда виграла 9 матчів, двічі зіграла внічию і зазнала 6 поразок.



"Оболонь" програла два останні матчі - "Миколаєву" (3:5) і "Агробізнесу" (0:1). Дві поразки поспіль трапилися вперше у сезоні після призначення 56-річного Яковенко.



Додамо, що протягом тренерської кар'єри Яковенко працював в "Металурзі" (Нікополь), "Борисфені-2", російських клубах "Уралан", "Хімки", "Кубань", "Ростов", збірних України U-19 і U-21.



Нагадаємо, що "Оболонь" займає 7-е місце в Першій лізі. ФК "Волинь" займає 5 місце. "Пивоварів" та "хрестоносців" У наступному турі "пивовари" зіграють виїзний матч з "Кристалом".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ФК "Оболонь" і головний тренер Павло Яковенко припинили співпрацю.Про це повідомляє FootBoom. Причина відставки не уточнюється.Український тренер очолював "пивоварів" з жовтня 2020-го. Під його керівництвом команда виграла 9 матчів, двічі зіграла внічию і зазнала 6 поразок."Оболонь" програла два останні матчі - "Миколаєву" (3:5) і "Агробізнесу" (0:1). Дві поразки поспіль трапилися вперше у сезоні після призначення 56-річного Яковенко.Додамо, що протягом тренерської кар'єри Яковенко працював в "Металурзі" (Нікополь), "Борисфені-2", російських клубах "Уралан", "Хімки", "Кубань", "Ростов", збірних України U-19 і U-21.Нагадаємо, що "Оболонь" займає 7-е місце в Першій лізі. ФК "Волинь" займає 5 місце. "Пивоварів" та "хрестоносців" У наступному турі "пивовари" зіграють виїзний матч з "Кристалом".

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