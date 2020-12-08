Суперник «Волині» в Першій лізі відправив головного тренера у відставку
Сьогодні, 02:16
ФК "Оболонь" і головний тренер Павло Яковенко припинили співпрацю.
Про це повідомляє FootBoom.
Причина відставки не уточнюється.
Український тренер очолював "пивоварів" з жовтня 2020-го. Під його керівництвом команда виграла 9 матчів, двічі зіграла внічию і зазнала 6 поразок.
"Оболонь" програла два останні матчі - "Миколаєву" (3:5) і "Агробізнесу" (0:1). Дві поразки поспіль трапилися вперше у сезоні після призначення 56-річного Яковенко.
Додамо, що протягом тренерської кар'єри Яковенко працював в "Металурзі" (Нікополь), "Борисфені-2", російських клубах "Уралан", "Хімки", "Кубань", "Ростов", збірних України U-19 і U-21.
Нагадаємо, що "Оболонь" займає 7-е місце в Першій лізі. ФК "Волинь" займає 5 місце. "Пивоварів" та "хрестоносців" У наступному турі "пивовари" зіграють виїзний матч з "Кристалом".
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Про це повідомляє FootBoom.
Причина відставки не уточнюється.
Український тренер очолював "пивоварів" з жовтня 2020-го. Під його керівництвом команда виграла 9 матчів, двічі зіграла внічию і зазнала 6 поразок.
"Оболонь" програла два останні матчі - "Миколаєву" (3:5) і "Агробізнесу" (0:1). Дві поразки поспіль трапилися вперше у сезоні після призначення 56-річного Яковенко.
Додамо, що протягом тренерської кар'єри Яковенко працював в "Металурзі" (Нікополь), "Борисфені-2", російських клубах "Уралан", "Хімки", "Кубань", "Ростов", збірних України U-19 і U-21.
Нагадаємо, що "Оболонь" займає 7-е місце в Першій лізі. ФК "Волинь" займає 5 місце. "Пивоварів" та "хрестоносців" У наступному турі "пивовари" зіграють виїзний матч з "Кристалом".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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