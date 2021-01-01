Судитимуть 25-річного хлопця, який у Луцьку на смерть збив чоловіка
Сьогодні, 16:57
За смертельну ДТП судитимуть 25-річного жителем Луцька.
Встановили, що увечері 6 грудня 2019 року чоловік рухався автомобілем марки Ford Probe проспектом Президента Грушевського у Луцьку й, перевищивши дозволену швидкість, на переході наїхав на пішохода, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
У результаті наїзду 41-річний лучанин отримав травми, від яких помер.
Водій же невдовзі постане перед судом.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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Встановили, що увечері 6 грудня 2019 року чоловік рухався автомобілем марки Ford Probe проспектом Президента Грушевського у Луцьку й, перевищивши дозволену швидкість, на переході наїхав на пішохода, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
У результаті наїзду 41-річний лучанин отримав травми, від яких помер.
Водій же невдовзі постане перед судом.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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