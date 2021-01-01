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Судитимуть 25-річного хлопця, який у Луцьку на смерть збив чоловіка

Судитимуть 25-річного хлопця, який у Луцьку на смерть збив чоловіка
За смертельну ДТП судитимуть 25-річного жителем Луцька.

Встановили, що увечері 6 грудня 2019 року чоловік рухався автомобілем марки Ford Probe проспектом Президента Грушевського у Луцьку й, перевищивши дозволену швидкість, на переході наїхав на пішохода, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.

У результаті наїзду 41-річний лучанин отримав травми, від яких помер.

Водій же невдовзі постане перед судом.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Теги: аварія, Луцьк, суд, хлопець
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