Судитимуть 25-річного хлопця, який у Луцьку на смерть збив чоловіка





Встановили, що увечері 6 грудня 2019 року чоловік рухався автомобілем марки Ford Probe проспектом Президента Грушевського у Луцьку й, перевищивши дозволену швидкість,



У результаті наїзду 41-річний лучанин отримав травми, від яких помер.



Водій же невдовзі постане перед судом.

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Довідково: санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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