29 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження голова Зимнівської об'єднаної громади (Володимир-Волинський район) В'ячеслав Католик (на фото).
Також сьогодні відзначають день народження підполковник Сергій Фураєв та журналіст Віталій Буряк.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, довголіття й невичерпної наснаги для праці.
Іменинники 29 квітня – Галина, Ірина й Леонід. Зичимо їм любові й радості від життя.
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Також сьогодні відзначають день народження підполковник Сергій Фураєв та журналіст Віталій Буряк.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, довголіття й невичерпної наснаги для праці.
Іменинники 29 квітня – Галина, Ірина й Леонід. Зичимо їм любові й радості від життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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