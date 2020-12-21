Погрожував убивством 23-річному хлопцю: перед судом постане волинянин





Нагадаємо, що увечері 31 березня 2021 року нетверезий чоловік,



Згодом працівники поліції вилучили в зловмисника ще і набої до пістолета.



Нині його обвинувачують у хуліганстві із застосуванням заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень предмета, погрозі вбивством та незаконному поводженні із боєприпасами (ч.4 ст. 296, ч.1 ст. 129, ч.1 ст. 263 КК України). Чоловіка очікує суд.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька окружна прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення раніше судимим 43-річним волинянином низки зухвалих злочинів.Нагадаємо, що увечері 31 березня 2021 року нетверезий чоловік, погрожуючи непридатним до стрільби пістолетом "ТТ", на вулиці Конякіна у Луцьку підійшов до 23-річного лучанина, який стояв біля власного авто, з вимогою завезти його у визначене місце. А в разі виклику потерпілим правоохоронців обіцяв підірвати гранату, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Згодом працівники поліції вилучили в зловмисника ще і набої до пістолета.Нині його обвинувачують у хуліганстві із застосуванням заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень предмета, погрозі вбивством та незаконному поводженні із боєприпасами (ч.4 ст. 296, ч.1 ст. 129, ч.1 ст. 263 КК України). Чоловіка очікує суд.

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