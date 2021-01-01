Волинянки передали військовим на Схід великодні гостинці
Сьогодні, 05:27
Українськи військовим, які служать на сході України передали великодні гостинці з Волині.
Про це повідомляє районна газета "Нове життя".
Представниці Любешівського осередку Всеукрїнського об’єднання українок «Яворина» передали бійцям-захисникам великодні гостинці.
"Щороку від осередку жінки передають на Схід частинку домашнього затишку, пасхальної радості у вигляді гостинців. Звичайно, обов’язково є завжди паски, а цього разу – й інші традиційні страви – ковбаска та хрін. Цей пасхальний продуктовий «мінінабір» через «Нову пошту» надіслали у 128 бригаду, котра дислокується в Маріуполі", - повідомила голова осередку Тетяна Герасимик-Чернова.
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Про це повідомляє районна газета "Нове життя".
Представниці Любешівського осередку Всеукрїнського об’єднання українок «Яворина» передали бійцям-захисникам великодні гостинці.
"Щороку від осередку жінки передають на Схід частинку домашнього затишку, пасхальної радості у вигляді гостинців. Звичайно, обов’язково є завжди паски, а цього разу – й інші традиційні страви – ковбаска та хрін. Цей пасхальний продуктовий «мінінабір» через «Нову пошту» надіслали у 128 бригаду, котра дислокується в Маріуполі", - повідомила голова осередку Тетяна Герасимик-Чернова.
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