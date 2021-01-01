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Волинянки передали військовим на Схід великодні гостинці

Волинянки передали військовим на Схід великодні гостинці
Українськи військовим, які служать на сході України передали великодні гостинці з Волині.

Про це повідомляє районна газета "Нове життя".

Представниці Любешівського осередку Всеукрїнського об’єднання українок «Яворина» передали бійцям-захисникам великодні гостинці.

"Щороку від осередку жінки передають на Схід частинку домашнього затишку, пасхальної радості у вигляді гостинців. Звичайно, обов’язково є завжди паски, а цього разу – й інші традиційні страви – ковбаска та хрін. Цей пасхальний продуктовий «мінінабір» через «Нову пошту» надіслали у 128 бригаду, котра дислокується в Маріуполі", - повідомила голова осередку Тетяна Герасимик-Чернова.

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Теги: Волинь, Любешів, благодійність
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