Волинянки передали військовим на Схід великодні гостинці





Про це повідомляє районна газета



Представниці Любешівського осередку Всеукрїнського об’єднання українок «Яворина» передали бійцям-захисникам великодні гостинці.



"Щороку від осередку жінки передають на Схід частинку домашнього затишку, пасхальної радості у вигляді гостинців. Звичайно, обов’язково є завжди паски, а цього разу – й інші традиційні страви – ковбаска та хрін. Цей пасхальний продуктовий «мінінабір» через «Нову пошту» надіслали у 128 бригаду, котра дислокується в Маріуполі", - повідомила голова осередку Тетяна Герасимик-Чернова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українськи військовим, які служать на сході України передали великодні гостинці з Волині.Про це повідомляє районна газета "Нове життя" Представниці Любешівського осередку Всеукрїнського об’єднання українок «Яворина» передали бійцям-захисникам великодні гостинці."Щороку від осередку жінки передають на Схід частинку домашнього затишку, пасхальної радості у вигляді гостинців. Звичайно, обов’язково є завжди паски, а цього разу – й інші традиційні страви – ковбаска та хрін. Цей пасхальний продуктовий «мінінабір» через «Нову пошту» надіслали у 128 бригаду, котра дислокується в Маріуполі", - повідомила голова осередку

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