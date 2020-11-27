У Луцький зоопарк передали майже 100 кілограмів конфіскованої риби
Сьогодні, 17:15
Сьогодні, 28 квітня, державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля передали 90 кг свіжомороженої риби до Луцького зоопарку.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
На корм тваринам віддали 46 кг риби, конфіскованої у порушників природоохоронного законодавства, та 44 кг - вилученої згідно з актами безгосподарського майна на водних об’єктах області за перші місяці 2021 року.
«Вилучені у порушників водні біоресурси зберігаються на складі Управління. Відповідно до рішень районних судів про конфіскацію водних біоресурсів, комісією приймається рішення щодо безоплатної передачі риби на корм тваринам у вигляді благодійної допомоги. У даному випадку риба передається комунальному підприємству Луцький зоопарк», - розповів керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Як зазначають, Волинський рибоохоронний патруль вже не вперше проводить подібну акцію. Так, 27 листопада 2020 року у Луцький звіринець передали 100 кг риби. В управлінні сподіваються, що подібні ініціативи допоможуть працівникам зоопарку полегшити утримання мешканців звіринця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
На корм тваринам віддали 46 кг риби, конфіскованої у порушників природоохоронного законодавства, та 44 кг - вилученої згідно з актами безгосподарського майна на водних об’єктах області за перші місяці 2021 року.
«Вилучені у порушників водні біоресурси зберігаються на складі Управління. Відповідно до рішень районних судів про конфіскацію водних біоресурсів, комісією приймається рішення щодо безоплатної передачі риби на корм тваринам у вигляді благодійної допомоги. У даному випадку риба передається комунальному підприємству Луцький зоопарк», - розповів керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Як зазначають, Волинський рибоохоронний патруль вже не вперше проводить подібну акцію. Так, 27 листопада 2020 року у Луцький звіринець передали 100 кг риби. В управлінні сподіваються, що подібні ініціативи допоможуть працівникам зоопарку полегшити утримання мешканців звіринця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцький зоопарк передали майже 100 кілограмів конфіскованої риби
Сьогодні, 17:15
«Королівська» риба: на Волині функціонує господарство, в якому розводять форель і осетрів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:14
У волинській громаді запрацювало соціальне таксі: хто та як може скористатися послугою. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30