У Луцький зоопарк передали майже 100 кілограмів конфіскованої риби

Сьогодні, 28 квітня, державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля передали 90 кг свіжомороженої риби до Луцького зоопарку.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.На корм тваринам віддали 46 кг риби, конфіскованої у порушників природоохоронного законодавства, та 44 кг - вилученої згідно з актами безгосподарського майна на водних об’єктах області за перші місяці 2021 року.«Вилучені у порушників водні біоресурси зберігаються на складі Управління. Відповідно до рішень районних судів про конфіскацію водних біоресурсів, комісією приймається рішення щодо безоплатної передачі риби на корм тваринам у вигляді благодійної допомоги. У даному випадку риба передається комунальному підприємству Луцький зоопарк», - розповів керівник Волинського рибоохоронного патруляЯк зазначають, Волинський рибоохоронний патруль вже не вперше проводить подібну акцію. Так, 27 листопада 2020 року у Луцький звіринець передали 100 кг риби. В управлінні сподіваються, що подібні ініціативи допоможуть працівникам зоопарку полегшити утримання мешканців звіринця.