Красиво і ефективно: які рішення щодо фасадів впроваджує «Яровиця»*

Встановлення кондиціонера – важлива умова для забезпечення оптимального мікроклімату в приміщенні і особистісного комфорту. Компанія «Єврохолдінг» створює комфортні умови для проживання мешканців житлового комплексу «Яровиця». Для облицювання фасаду використовують систему «SCANROC», що створює не лише виразний зовнішній вигляд будівлі, але й підвищує її енергоефективність. Для системи кондиціонування у конструкцію фасаду вмонтована дренажна система для відводу конденсату та для кожної квартири на фасаді передбачені корзини для зовнішнього блоку кондиціонера.Фасадна корзина або ящик кондиціонера – це акуратна металева коробка, що має прорізи і отвори в корпусі. Вона допоможе убезпечити зовнішній блок кліматичної техніки, що є найбільш дорогою її частиною, стане надійною перешкодою для:• негативних кліматичних явищ;• вандалізму та потрапляння випадкових предметів.Більше того, така річ захистить зовнішній блок від перегріву, не перекриваючи надходження свіжого повітря, що вентилює пристрій.Фасадна корзина, що монтується на фасаді «Яровиці», має привабливий зовнішній вигляд і невелику вагу, додасть фасаду будівлі цілісний і естетично привабливий зовнішній вигляд.Особливості корзин, що монтують на фасаді «Яровиці»:• Ящик має збірно-розбірну конструкцію, виготовляють його з надійного і міцного металу, обробленого спеціальним складом, що захищає від корозійних процесів, що підвищує термін його експлуатації.• Забезпечує хорошу вентиляцію. Корзина повинна дозволяти зовнішньому блоку виконувати його безпосереднє завдання - забезпечувати ефективний тепло- і повітрообмін. З цією метою виріб має перфорацію.• Невелика маса конструкції, яка не здійснює навантаження на фасад.• Дизайн корзини пропрацьований так, щоб фасад будівлі, на якому розташовується конструкція, мав комплексний та гармонійний вигляд.