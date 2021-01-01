вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Красиво і ефективно: які рішення щодо фасадів впроваджує «Яровиця»*

Красиво і ефективно: які рішення щодо фасадів впроваджує «Яровиця»*
Встановлення кондиціонера – важлива умова для забезпечення оптимального мікроклімату в приміщенні і особистісного комфорту. Компанія «Єврохолдінг» створює комфортні умови для проживання мешканців житлового комплексу «Яровиця». Для облицювання фасаду використовують систему «SCANROC», що створює не лише виразний зовнішній вигляд будівлі, але й підвищує її енергоефективність. Для системи кондиціонування у конструкцію фасаду вмонтована дренажна система для відводу конденсату та для кожної квартири на фасаді передбачені корзини для зовнішнього блоку кондиціонера.

Фасадна корзина або ящик кондиціонера – це акуратна металева коробка, що має прорізи і отвори в корпусі. Вона допоможе убезпечити зовнішній блок кліматичної техніки, що є найбільш дорогою її частиною, стане надійною перешкодою для:

• негативних кліматичних явищ;
• вандалізму та потрапляння випадкових предметів.

Більше того, така річ захистить зовнішній блок від перегріву, не перекриваючи надходження свіжого повітря, що вентилює пристрій.

Фасадна корзина, що монтується на фасаді «Яровиці», має привабливий зовнішній вигляд і невелику вагу, додасть фасаду будівлі цілісний і естетично привабливий зовнішній вигляд.
Красиво і ефективно: які рішення щодо фасадів впроваджує «Яровиця»*
Красиво і ефективно: які рішення щодо фасадів впроваджує «Яровиця»*
Красиво і ефективно: які рішення щодо фасадів впроваджує «Яровиця»*


Особливості корзин, що монтують на фасаді «Яровиці»:

• Ящик має збірно-розбірну конструкцію, виготовляють його з надійного і міцного металу, обробленого спеціальним складом, що захищає від корозійних процесів, що підвищує термін його експлуатації.

• Забезпечує хорошу вентиляцію. Корзина повинна дозволяти зовнішньому блоку виконувати його безпосереднє завдання - забезпечувати ефективний тепло- і повітрообмін. З цією метою виріб має перфорацію.

• Невелика маса конструкції, яка не здійснює навантаження на фасад.

• Дизайн корзини пропрацьований так, щоб фасад будівлі, на якому розташовується конструкція, мав комплексний та гармонійний вигляд.

Консультаційний центр «Яровиця» 050 402 05 05, yarovytsya.com.ua, euroholding.net.ua



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Яровиця, житло, квартира
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чистий четвер: що можна і не можна робити у свято
Сьогодні, 09:19
Долар і євро знову дорожчають: курс валют у Луцьку на 29 лютого
Сьогодні, 09:08
Красиво і ефективно: які рішення щодо фасадів впроваджує «Яровиця»*
Сьогодні, 09:07
В Україні знову більшає добова кількість заражених коронавірусом
Сьогодні, 08:50
У волинських лісах встановили системи відеоспостереження. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»* Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»*
12 квітень, 13:05
Вентильований фасад «Яровиця Fly» – енергоефективно, довговічно, красиво* Вентильований фасад «Яровиця Fly» – енергоефективно, довговічно, красиво*
23 березень, 09:10
ЖК «Яровиця» – можливість жити у «серці» міста* ЖК «Яровиця» – можливість жити у «серці» міста*
17 березень, 09:15
У «Яровиці» монтують енергоощадні панорамні вікна* У «Яровиці» монтують енергоощадні панорамні вікна*
08 лютий, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку пропонують ввести кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією
28 квітень, 16:17
 1
Наїлися перших весняних грибів: на Чернігівщині четверо дітей потрапили до реанімації з отруєнням. ВІДЕО
Сьогодні, 09:58
 0
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:27
 0
Чистий четвер: що можна і не можна робити у свято
Сьогодні, 09:19
 0
Долар і євро знову дорожчають: курс валют у Луцьку на 29 лютого
Сьогодні, 09:08
 0
Медіа
відео
1/8