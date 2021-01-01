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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 29 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 29 квітня
У Волинській області завтра, 29 квітня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Про це повідомляє волинський гідрометцентр.

Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на ґрунті заморозки 0,-5°, вдень 12-17° тепла.

У Луцьку завтра, у четвер, за прогнозами синоптиків, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на ґрунті заморозки -1,-3°, вдень 14-16° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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