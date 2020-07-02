Волинський обласний лабцентр отримав сучасне медобладнання

До вірусологічної лабораторії ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» поставили додаткове лабораторне обладнання. Зокрема, отримали два сучасні автоклави разом із системою водопідготовки.Про це повідомляють на сайті лабцентру.Обладнання отримали відповідно до угоди, укладеної Міністерством охорони здоров’я України та Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Найближчим часом технічна група здійснить монтаж та наладку обладнання.Це дасть можливість посилити потужність вірусологічної лабораторії щодо знезараження відпрацьованого лабораторного матеріалу (халатів, рукавичок, масок, пластикових одноразових медичних виробів та ін..), забезпечить швидку та якісну стерилізацію медичних засобів котрі використовуються в лабораторній справі.Вірусологічною лабораторію ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» проводиться понад 90% ПЛР-досліджень на коронавірусну хворобу COVID-19 в області. Зразки на дослідження надходять із 76 закладів охорони здоров’я. З метою безперебійного тестування на COVID-19 лабораторія працює в режимі надзвичайної ситуації, в тому числі у вихідні та святкові дні.Для оптимізації роботи лабораторії очікуються чергові поставки високочутливого обладнання.