Екскурсія першим клубним житлом Волині – ЖК «STYLE UP». ФОТОРЕПОРТАЖ*





Фоторепортаж опублікували на сайті

Перше на Волині клубне житло “Style UP”, який будує компанія “Континіум Девелопмент”, має чим привернути увагу. Для того, щоб краще зрозуміти, які особливості в такого типу житлових комплексів, відправляємось на огляд. Його для нас погодились провести менеджерка “Style UP” Софія Аврамук та керівниця відділу продажів та маркетингу Будівельної компанії “Інвестор” Ірина Новосад.



На новобудову по вулиці Рівненській - якраз навпроти заводу “Модерн Експо” - звернула увагу давно. Лаконічна архітектура 4-поверхових будинків з пласкими дахами разом із кольоровим рішенням, яке вибрали для оформлення фасадів, виглядає дуже стильно.



Особливо - з відкритими балконами, які мають скляні перила. І особливо тепер - коли по периметру усього ЖК з’явився ще один скляний елемент - паркан.



Цей паркан - особливий і є справжнім ноу-хау на ринку забудови Волині. Але про це дізнаюся (і розкажу!) трошки пізніше.



Офіс продажу “Style UP” - відразу біля житлового комплексу





Починаю розмову із важливого для себе: з сусідів.



- Хто ваші клієнти? Молоді сім’ї, пенсіонери?.. Кого найбільше?.. - розпитую.



- Із тих, хто уже купив житло, мабуть, найбільше молоді та людей середнього віку, які є активними та самодостатніми. Хоча цікавляться нашим житлом і старші. Комплекс клубного типу з закритою територією - це затишок і спокій, якого вдома хочеться в будь-якому віці, - розповідає менеджерка Софія.



- Я б радила особливу увагу на “Style UP” звернути молодим сім’ям. З дитиною, або тим, хто якраз планує поповнення. Квартири з вільним плануванням дозволяють зручно облаштувати окрему дитячу кімнату. Також тут дуже гарний двір без автомобілів і батьки зможуть бути спокійними за дітей, поки вони будуть гратися, - додає Ірина.



Є ще одна риса, яка об’єднує всіх майбутніх мешканців “Style UP”, кажуть менеджерки. Це - високі вимоги до якості житла та бажання самостійно вирішити, яким буде планування. Адже тут є можливість облаштувати житло під індивідуальні потреби.



- “Style UP” обирають люди, які люблять приймати рішення самі, - підсумовує тему Ірина.



Огляд житлового комплексу починаємо з території. Перше, що тут неможливо не помітити - стильний скляний паркан.



- Такого шумопоглинаючого паркану немає ніде на Волині. Він не просто естетично гарний, а має високі показники захисту від шуму. Ми проводили спеціальні заміри, щоб перевірити, як це працює.



Згідно з Державними санітарними нормами, максимально допустимий рівень звукового шуму на території житлових будинків підвищеної комфортності становить 65 дБА вдень та 55 дБА вночі. До встановлення шумопоглинаючого паркану максимально шум становив 62 дБА, це біля першого будинку, поруч із дорогою. Після того, як спорудили паркан - 50 дБА. На дитячому майданчику такий показник зменшився із 53 дБА до 45 дБА, а за другим будинком - із 52 дБА до 43 дБА.



Такий шумопоглинаючий паркан зменшує звуки, що надходять ззовні





Для того, щоб оцінити характеристики паркану, у “Style UP” проводили власне дослідження



Звертаю увагу, що поруч із парканом вистелена еко-бруківка. Це теж - сучасне рішення, яке використовують для облаштування парковок. І в Луцьку це також, до речі, поки новинка. Така плитка добре укріплює землю, а завдяки тому, що в отворах росте трава, утворюється повноцінний газон.



- Заїзд на територію “Style UP” облаштований таким чином, що рух - односторонній. Це безпечно. До речі, із кожною квартирою продається паркомісце, яке буде пронумероване і закріплене за власником житла, - Софія продовжує знайомити з особливостями “Style UP”, і ми рухаємося вздовж першого будинку.



Поруч працівники розрівнюють землю і висаджують дерева. Загалом, розповідають, озелененню приділяють багато уваги. Тут планують чимало зелених зон і передбачений автополив газонів.



Зараз на території ЖК тривають роботи з благоустрою території



Помічаю, що поруч із будинком - парканчики, які загороджують окремі території. Це, розповідають менеджерки - тераси, які є в кожній квартирі на першому поверсі.



- Площа терас - 20 квадратів, це досить багато, щоб облаштувати місце для відпочинку, - пояснює Софія.



Просторі тераси - привілей кожної квартири на першому поверсі



Обходимо будинок по периметру і потрапляємо у затишний внутрішній дворик. Тут і справді немає дороги для автомобілів - усе для максимальної безпеки прогулянок.



Посередині внутрішнього дворика - дитячі качелі та спортивні тренажери.



- На майданчику - кілька зон для різних вікових категорій. Є гойдалки для найменших, ігровий комплекс для трохи старших дітей і спортивні тренажери для підлітків та дорослих. Все обладнання - якісне. Залишилось ще облаштувати гумове покриття, щоб гратись та займатись тут було безпечно, - каже Софія.



Дитячий майданчик має окремі зони для дітей різного віку





Поки діти будуть бавитись на гойдалках, батьки зможуть поруч займатися спортом. Зручно)



У кожен під’їзд є два входи - з обох боків будинку. Зовнішні - для тих, хто приїжджає на авто, внутрішні - для тих, хто хоче прогулятися у внутрішньому дворику.



Заходимо в під’їзд. Сучасний ремонт всередині - це справжня “фішка”, якою дуже пишаються у “Style UP”.



- Клієнтам подобається, що все виконано в одному стилі. В під’їздах ми повністю завершили облаштування, навіть встановили вхідні дзвінки, щоб потім не довелося псувати ремонт, - каже Софія.



У під’їздах - стильні ремонти



Переходимо до огляду квартир. Перша, куди заходимо - квартира площею 49 квадратів на першому поверсі.



- Ця квартира - оглядова. Тут ми разом із дизайнерами студії Destyle запропонували варіант розміщення стін та меблів, щоб показати клієнтам, як можна працювати з вільним плануванням, - пояснюють менеджери “Style UP”.



Площею така квартира - це простора однокімнатна. Проте тут цілком зручно облаштували окрему зону кухні та вітальні і спальну зону. А ще - зробили великий гардероб.



У кімнаті, яка може бути спальнею, відокремили місце під гардероб





В оглядовій квартирі повністю облаштована ванна кімната. Її площа - 4,75 м2



Звертаю увагу на електричний котел, який розміщений на стіні в зоні кухні. Попередньо уже чула про одну з особливостей “Style UP” - замість газового тут пропонують електричне опалення. Кажуть, таке рішення - це безпека, комфорт та екологічність.



Забудовник пропонує котли Protherm потужністю 4 кВт. Розрахунок на квартиру - 9,75 кВт, а на кутові - 10,75 кВт. Власники помешкань надалі самі можуть вирішувати, чи облаштувати лише “теплу підлогу”, чи додатково встановити також радіатори.



У “Style UP” - електричне опалення



Із зони кухні та вітальні - вихід на терасу. Вона - величезна, 20 квадратів.



Для оглядової квартири на терасі вже облаштували покриття, але загалом мешканці мають можливість самим обирати, чи класти плитку, чи облаштовувати газон, чи частково використати і те, й інше.



- Тут стільки місця, що при бажанні можна навіть окрему пісочницю дитині зробити. А разом з тим - відпочивати, або ж і працювати, бо передбачили на вулиці розетку, - звертає увагу на важливі деталі Ірина.



Прошу показати також квартиру без ремонту, щоб нарешті побачити, як виглядає вільне планування. Тобто - квартира без жодної стіни всередині.



Вирішили оглянути ще одну квартиру на першому поверсі. До речі, на цьому поверсі всі помешкання мають оптимальну площу: від 46 до 56 м2. На верхніх поверхах є більші - до 70 м2.



Проте при бажанні (і такі випадки уже є!) можна придбати дві сусідні квартири і об’єднати їх - планування це також дозволяє.



- Ви не уявляєте, як часто бачу захоплення в очах людей, які переступають поріг наших квартир. Для багатьох відсутність міжкімнатних стін - це величезне поле для творчості та польоту фантазії. Жодних обмежень! - розповідає Софія.



Говоримо про технічні показники новобудови. В такій - “вільній” - квартирі добре видно не тільки простір, а й деталі будівництва.



- Кладка - півтори цеглини, тобто кожна стіна має товщину 38 сантиметрів. Мова не тільки про зовнішні, а й про внутрішні стіни. Тому в будинку хороша шумоізоляція, а також - висока енергоефективність, в тому числі за рахунок утеплення. У нас - шестикамерні вікна із двокамерним склопакетом, які встановлювали за технологією “теплого монтажу” із внутрішнього та зовнішнього боку. Також ви можете почути, що із закритими вікнами в квартиру взагалі не попадають звуки із вулиці, - розповіла Софія.



Вікна вставлені за технологією “теплого монтажу” зовні і всередині



Аби подивитися на інші планування, які є в “Style UP”, піднялися на верхній поверх. Дорогою ще раз звернули увагу на ремонт у під’їздах. Дерев’яні панелі, на яких розміщені вхідні двері такої ж самої фактури - справді дуже цікаве і стильне рішення. Особливо гарно дивиться ремонт під’їздів, каже Софія, в вечірню пору, коли вмикається автопідсвітка.





“Фішка” “Style UP” - це дизайнерський ремонт навіть на сходовій клітці



Найбільша квартира в “Style UP” - 70 квадратів. Коли потрапляєш в такий простір, відразу з’являється безліч ідей, як його оформити. Ділюся цими враженнями з менеджерами…



- Часом буває, що з першої хвилини клієнти не розуміють, як будуть облаштовувати квартиру. Але походять, подивляться і вже за якийсь час - безліч ідей та пропозицій. Як не крути, а можливість зробити все під індивідуальний смак та комфорт - дуже важливий привілей, - пояснює Софія.



Найбільша квартира у “Style UP” - 70 м2



Поки оглядаємо квартиру, піднімаємо ще одну важливу тему - подальше обслуговування будинку. Чистота під’їздів, доглянуті газони та безпечна територія - усе це додає комфорту.



Тому саме про це і запитую: хто буде обслуговувати ЖК після здачі в експлуатацію.



- У нас буде професійна обслуговуюча компанія. Мешканцям не доведеться вникати в різні комунальні проблеми і шукати, кого б призначити головою ОСББ, щоб ці питання взяв на себе. Обслуговуючі компанії - це професіонали, які гарантують якісні послуги, - пояснюють менеджери “Style UP”.



Після розмов про комунальні клопоти, мене запрошують подивитися балкон. Зараз в новобудовах нечасто лишають балкони відкритими.



До речі, якщо у мешканців “Style UP” з’явиться потреба сховати на балконі велосипед чи якийсь реманент - тут передбачені закриті ніші (також є підвальні бокси). Також у зоні холодних шаф передбачене місце для кондиціонерів.



А ще на балконах, так само як і на терасах першого поверху, є розетки, тому це місце може стати як улюбленим для відпочинку, так і можливістю попрацювати на свіжому повітрі.



Балкони - просторі, їхня площа - 6,75 м2



Після огляду квартир ми іще раз пройшлися територією комплексу. Софія показала, де будуть зводити наступні черги житла і звернула увагу на те, яка велика територія відведена під цей ЖК. Майже 6 гектарів! А це означає, що густота заселення тут буде мінімальною і мешканці справді будуть жити в атмосфері затишку та приватності, як це передбачено у комплексах клубного типу.



Якщо підсумовувати екскурсію комплексом “Style UP”, то головні висновки будуть такими:



- Це житло для людей, які цінують приватність і хочуть відчувати вдома абсолютну безпеку та захищеність.

- Вільне планування квартир - гарна можливість облаштувати помешкання під індивідуальні потреби до найменших дрібниць.

- Інфраструктура комплексу продумана так, що тут знайдуть для себе переваги і сім’ї з дітьми (захищений дитячий майданчик; обгороджені тераси; можливість відділити в квартирі дитячу зону), і активні молоді люди, які ще не мають сім’ї (великий вибір планувань квартир з невеликою площею; можливість спокійно і комфортно працювати з дому), і навіть літні люди (закрита територія, де не буде сторонніх; сквери для прогулянок).



Віднедавна “Інвестор” уклав угоду про співпрацю із цим ЖК. Тому з питань купівлі житла в “Style UP” чи огляду помешкань можна звертатися у відділ продажів “Інвестора”:

096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх).



Текст: Людмила ЯВОРСЬКА Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Квартири, в яких сам обираєш, де ставити стіни. Під’їзди з дизайнерським ремонтом. Закрита територія, яку захищає від шуму спеціальний скляний паркан, а всередині - різні зони для відпочинку та навіть окрема, чітко визначена схема руху авто.Фоторепортаж опублікували на сайті Будівельної компанії "Інвестор".

Перше на Волині клубне житло “Style UP”, який будує компанія “Континіум Девелопмент”, має чим привернути увагу. Для того, щоб краще зрозуміти, які особливості в такого типу житлових комплексів, відправляємось на огляд. Його для нас погодились провести менеджерка “Style UP”та керівниця відділу продажів та маркетингу Будівельної компанії “Інвестор”На новобудову по вулиці Рівненській - якраз навпроти заводу “Модерн Експо” - звернула увагу давно. Лаконічна архітектура 4-поверхових будинків з пласкими дахами разом із кольоровим рішенням, яке вибрали для оформлення фасадів, виглядає дуже стильно.Особливо - з відкритими балконами, які мають скляні перила. І особливо тепер - коли по периметру усього ЖК з’явився ще один скляний елемент - паркан.Цей паркан - особливий і є справжнім ноу-хау на ринку забудови Волині. Але про це дізнаюся (і розкажу!) трошки пізніше.Починаю розмову із важливого для себе: з сусідів.- Хто ваші клієнти? Молоді сім’ї, пенсіонери?.. Кого найбільше?.. - розпитую.- Із тих, хто уже купив житло, мабуть, найбільше молоді та людей середнього віку, які є активними та самодостатніми. Хоча цікавляться нашим житлом і старші. Комплекс клубного типу з закритою територією - це затишок і спокій, якого вдома хочеться в будь-якому віці, - розповідає менеджерка Софія.- Я б радила особливу увагу на “Style UP” звернути молодим сім’ям. З дитиною, або тим, хто якраз планує поповнення. Квартири з вільним плануванням дозволяють зручно облаштувати окрему дитячу кімнату. Також тут дуже гарний двір без автомобілів і батьки зможуть бути спокійними за дітей, поки вони будуть гратися, - додає Ірина.Є ще одна риса, яка об’єднує всіх майбутніх мешканців “Style UP”, кажуть менеджерки. Це - високі вимоги до якості житла та бажання самостійно вирішити, яким буде планування. Адже тут є можливість облаштувати житло під індивідуальні потреби.- “Style UP” обирають люди, які люблять приймати рішення самі, - підсумовує тему Ірина.Огляд житлового комплексу починаємо з території. Перше, що тут неможливо не помітити - стильний скляний паркан.- Такого шумопоглинаючого паркану немає ніде на Волині. Він не просто естетично гарний, а має високі показники захисту від шуму. Ми проводили спеціальні заміри, щоб перевірити, як це працює.Згідно з Державними санітарними нормами, максимально допустимий рівень звукового шуму на території житлових будинків підвищеної комфортності становить 65 дБА вдень та 55 дБА вночі. До встановлення шумопоглинаючого паркану максимально шум становив 62 дБА, це біля першого будинку, поруч із дорогою. Після того, як спорудили паркан - 50 дБА. На дитячому майданчику такий показник зменшився із 53 дБА до 45 дБА, а за другим будинком - із 52 дБА до 43 дБА.Звертаю увагу, що поруч із парканом вистелена еко-бруківка. Це теж - сучасне рішення, яке використовують для облаштування парковок. І в Луцьку це також, до речі, поки новинка. Така плитка добре укріплює землю, а завдяки тому, що в отворах росте трава, утворюється повноцінний газон.- Заїзд на територію “Style UP” облаштований таким чином, що рух - односторонній. Це безпечно. До речі, із кожною квартирою продається паркомісце, яке буде пронумероване і закріплене за власником житла, - Софія продовжує знайомити з особливостями “Style UP”, і ми рухаємося вздовж першого будинку.Поруч працівники розрівнюють землю і висаджують дерева. Загалом, розповідають, озелененню приділяють багато уваги. Тут планують чимало зелених зон і передбачений автополив газонів.Помічаю, що поруч із будинком - парканчики, які загороджують окремі території. Це, розповідають менеджерки - тераси, які є в кожній квартирі на першому поверсі.- Площа терас - 20 квадратів, це досить багато, щоб облаштувати місце для відпочинку, - пояснює Софія.Обходимо будинок по периметру і потрапляємо у затишний внутрішній дворик. Тут і справді немає дороги для автомобілів - усе для максимальної безпеки прогулянок.Посередині внутрішнього дворика - дитячі качелі та спортивні тренажери.- На майданчику - кілька зон для різних вікових категорій. Є гойдалки для найменших, ігровий комплекс для трохи старших дітей і спортивні тренажери для підлітків та дорослих. Все обладнання - якісне. Залишилось ще облаштувати гумове покриття, щоб гратись та займатись тут було безпечно, - каже Софія.У кожен під’їзд є два входи - з обох боків будинку. Зовнішні - для тих, хто приїжджає на авто, внутрішні - для тих, хто хоче прогулятися у внутрішньому дворику.Заходимо в під’їзд. Сучасний ремонт всередині - це справжня “фішка”, якою дуже пишаються у “Style UP”.- Клієнтам подобається, що все виконано в одному стилі. В під’їздах ми повністю завершили облаштування, навіть встановили вхідні дзвінки, щоб потім не довелося псувати ремонт, - каже Софія.Переходимо до огляду квартир. Перша, куди заходимо - квартира площею 49 квадратів на першому поверсі.- Ця квартира - оглядова. Тут ми разом із дизайнерами студії Destyle запропонували варіант розміщення стін та меблів, щоб показати клієнтам, як можна працювати з вільним плануванням, - пояснюють менеджери “Style UP”.Площею така квартира - це простора однокімнатна. Проте тут цілком зручно облаштували окрему зону кухні та вітальні і спальну зону. А ще - зробили великий гардероб.Звертаю увагу на електричний котел, який розміщений на стіні в зоні кухні. Попередньо уже чула про одну з особливостей “Style UP” - замість газового тут пропонують електричне опалення. Кажуть, таке рішення - це безпека, комфорт та екологічність.Забудовник пропонує котли Protherm потужністю 4 кВт. Розрахунок на квартиру - 9,75 кВт, а на кутові - 10,75 кВт. Власники помешкань надалі самі можуть вирішувати, чи облаштувати лише “теплу підлогу”, чи додатково встановити також радіатори.Із зони кухні та вітальні - вихід на терасу. Вона - величезна, 20 квадратів.Для оглядової квартири на терасі вже облаштували покриття, але загалом мешканці мають можливість самим обирати, чи класти плитку, чи облаштовувати газон, чи частково використати і те, й інше.- Тут стільки місця, що при бажанні можна навіть окрему пісочницю дитині зробити. А разом з тим - відпочивати, або ж і працювати, бо передбачили на вулиці розетку, - звертає увагу на важливі деталі Ірина.Прошу показати також квартиру без ремонту, щоб нарешті побачити, як виглядає вільне планування. Тобто - квартира без жодної стіни всередині.Вирішили оглянути ще одну квартиру на першому поверсі. До речі, на цьому поверсі всі помешкання мають оптимальну площу: від 46 до 56 м2. На верхніх поверхах є більші - до 70 м2.Проте при бажанні (і такі випадки уже є!) можна придбати дві сусідні квартири і об’єднати їх - планування це також дозволяє.- Ви не уявляєте, як часто бачу захоплення в очах людей, які переступають поріг наших квартир. Для багатьох відсутність міжкімнатних стін - це величезне поле для творчості та польоту фантазії. Жодних обмежень! - розповідає Софія.Говоримо про технічні показники новобудови. В такій - “вільній” - квартирі добре видно не тільки простір, а й деталі будівництва.- Кладка - півтори цеглини, тобто кожна стіна має товщину 38 сантиметрів. Мова не тільки про зовнішні, а й про внутрішні стіни. Тому в будинку хороша шумоізоляція, а також - висока енергоефективність, в тому числі за рахунок утеплення. У нас - шестикамерні вікна із двокамерним склопакетом, які встановлювали за технологією “теплого монтажу” із внутрішнього та зовнішнього боку. Також ви можете почути, що із закритими вікнами в квартиру взагалі не попадають звуки із вулиці, - розповіла Софія.Аби подивитися на інші планування, які є в “Style UP”, піднялися на верхній поверх. Дорогою ще раз звернули увагу на ремонт у під’їздах. Дерев’яні панелі, на яких розміщені вхідні двері такої ж самої фактури - справді дуже цікаве і стильне рішення. Особливо гарно дивиться ремонт під’їздів, каже Софія, в вечірню пору, коли вмикається автопідсвітка.Найбільша квартира в “Style UP” - 70 квадратів. Коли потрапляєш в такий простір, відразу з’являється безліч ідей, як його оформити. Ділюся цими враженнями з менеджерами…- Часом буває, що з першої хвилини клієнти не розуміють, як будуть облаштовувати квартиру. Але походять, подивляться і вже за якийсь час - безліч ідей та пропозицій. Як не крути, а можливість зробити все під індивідуальний смак та комфорт - дуже важливий привілей, - пояснює Софія.Поки оглядаємо квартиру, піднімаємо ще одну важливу тему - подальше обслуговування будинку. Чистота під’їздів, доглянуті газони та безпечна територія - усе це додає комфорту.Тому саме про це і запитую: хто буде обслуговувати ЖК після здачі в експлуатацію.- У нас буде професійна обслуговуюча компанія. Мешканцям не доведеться вникати в різні комунальні проблеми і шукати, кого б призначити головою ОСББ, щоб ці питання взяв на себе. Обслуговуючі компанії - це професіонали, які гарантують якісні послуги, - пояснюють менеджери “Style UP”.Після розмов про комунальні клопоти, мене запрошують подивитися балкон. Зараз в новобудовах нечасто лишають балкони відкритими.До речі, якщо у мешканців “Style UP” з’явиться потреба сховати на балконі велосипед чи якийсь реманент - тут передбачені закриті ніші (також є підвальні бокси). Також у зоні холодних шаф передбачене місце для кондиціонерів.А ще на балконах, так само як і на терасах першого поверху, є розетки, тому це місце може стати як улюбленим для відпочинку, так і можливістю попрацювати на свіжому повітрі.Після огляду квартир ми іще раз пройшлися територією комплексу. Софія показала, де будуть зводити наступні черги житла і звернула увагу на те, яка велика територія відведена під цей ЖК. Майже 6 гектарів! А це означає, що густота заселення тут буде мінімальною і мешканці справді будуть жити в атмосфері затишку та приватності, як це передбачено у комплексах клубного типу.Якщо підсумовувати екскурсію комплексом “Style UP”, то головні висновки будуть такими:- Це житло для людей, які цінують приватність і хочуть відчувати вдома абсолютну безпеку та захищеність.- Вільне планування квартир - гарна можливість облаштувати помешкання під індивідуальні потреби до найменших дрібниць.- Інфраструктура комплексу продумана так, що тут знайдуть для себе переваги і сім’ї з дітьми (захищений дитячий майданчик; обгороджені тераси; можливість відділити в квартирі дитячу зону), і активні молоді люди, які ще не мають сім’ї (великий вибір планувань квартир з невеликою площею; можливість спокійно і комфортно працювати з дому), і навіть літні люди (закрита територія, де не буде сторонніх; сквери для прогулянок).Віднедавна “Інвестор” уклав угоду про співпрацю із цим ЖК. Тому з питань купівлі житла в “Style UP” чи огляду помешкань можна звертатися у відділ продажів “Інвестора”:Текст: Людмила ЯВОРСЬКА Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ

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