Лучан 65+ почали щеплювати вакциною AstraZeneca-SKBio. ВІДЕО





Про це для Людмила Пількевич.



Пунктів щеплення для волинян, старших 65 років, у Луцьку є два: на проспекті Волі, 66а та на вулиці Привокзальній.



Однією з перших щеплення новою вакциною AstraZeneca зробили 85-річній лучанці Галині Ткач у пункті щеплення Луцького центру первинної медичної допомоги.



Підтримати жінку прийшла онука Анастасія Ємельянова. Дівчина розповіла, що переживала за бабусю і хотіла побачити процес на власні очі. Лучанка говорить: після вакцинації почувається добре.



Для щеплення вакциною AstraZeneca лікарі та медсестри Луцького центру первинної медичної допомоги пройшли спеціальне навчання. Зберігають вакцину при температурі +2 +8 градусів в обласній базі спеціального медичного постачання.



Зі слів медичної сестри Тетяни Шпур, вакцину вводять у плече – в дельтоподібний м’яз.



Станом на 16-ту годину у медичному закладі вакцинували понад 50 людей старших за 65 років. До Великодня планують вакцинувати 140 волинян.







Вакцину доставили на Волинь разом із супутніми медичними матеріалами – шприцами для ін’єкції, коробками для безпечної утилізації, а також інструкцією. Їх постачатимуться за кошти держбюджету. Ревакцинація волинян, зі слів лікаря, вакциною AstraZeneca розпочнеться через 12 тижнів після першого щеплення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан, старших за 65 років, почали щеплювати від коронавірусної хвороби вакциною корейського виробництва AstraZeneca-SKBio.Про це для Суспільного розповіла медична директорка Луцького центру первинної медичної допомогиПунктів щеплення для волинян, старших 65 років, у Луцьку є два: на проспекті Волі, 66а та на вулиці Привокзальній.Однією з перших щеплення новою вакциною AstraZeneca зробили 85-річній лучанці Галині Ткач у пункті щеплення Луцького центру первинної медичної допомоги.Підтримати жінку прийшла онука Анастасія Ємельянова. Дівчина розповіла, що переживала за бабусю і хотіла побачити процес на власні очі. Лучанка говорить: після вакцинації почувається добре.Для щеплення вакциною AstraZeneca лікарі та медсестри Луцького центру первинної медичної допомоги пройшли спеціальне навчання. Зберігають вакцину при температурі +2 +8 градусів в обласній базі спеціального медичного постачання.Зі слів медичної сестри Тетяни Шпур, вакцину вводять у плече – в дельтоподібний м’яз.Станом на 16-ту годину у медичному закладі вакцинували понад 50 людей старших за 65 років. До Великодня планують вакцинувати 140 волинян.Вакцину доставили на Волинь разом із супутніми медичними матеріалами – шприцами для ін’єкції, коробками для безпечної утилізації, а також інструкцією. Їх постачатимуться за кошти держбюджету. Ревакцинація волинян, зі слів лікаря, вакциною AstraZeneca розпочнеться через 12 тижнів після першого щеплення.

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