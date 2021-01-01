«Волинь» дарує наплічну спортивну сумку за прогноз рахунку матчу





Про це йдеться на сторінці "Волині" у соцмережах.



Нагадаємо, 29 квітня, відбудеться черговий матч «Волині» у Першій лізі, в якому "хрестоносці" команда зустрінеться із житомирським «Поліссям».



"А ми – продовжуємо конкурс найкращих прогнозистів на матчі «Волині»! Цього разу ми розігруємо ще один приз від наших партнерів – Select ( Select Sport Ukraine ) , а саме – спортивну наплічну сумочку", - йдеться у дописі на сторінці клубу.



Умови прості – вболівальникам та підписникам офіційних соцмереж потрібно буде проявити себе, як футбольні оракули:



1. Бути підписником офіційних сторінок в Instagram та Facebook та



2. Залишити прогноз на матч «Полісся» - «Волинь» у коментарях під відповідним постом. Зауважимо, що потрібно не лише вгадати рахунок, а й написати авторів голів у складі «Волині» (якщо згідно вашого прогнозу наша команда повинна забити голи).



Приклад прогнозу – «Полісся» - «Волинь» - 1:2 (Приймак, Мартинюк)



Матч 24-го туру Першої ліги між «Поліссям» та «Волинню» відбудеться у четвер, 29 квітня, у Житомирі на центральному стадіоні та розпочнеться о 13:30.

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