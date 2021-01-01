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«Волинь» дарує наплічну спортивну сумку за прогноз рахунку матчу

«Волинь» дарує наплічну спортивну сумку за прогноз рахунку матчу
Футбольний клуб "Волинь" проводить черговий розіграш призів за правильний прогноз рахунку наступного матчу команди.

Про це йдеться на сторінці "Волині" у соцмережах.

Нагадаємо, 29 квітня, відбудеться черговий матч «Волині» у Першій лізі, в якому "хрестоносці" команда зустрінеться із житомирським «Поліссям».

"А ми – продовжуємо конкурс найкращих прогнозистів на матчі «Волині»! Цього разу ми розігруємо ще один приз від наших партнерів – Select ( Select Sport Ukraine ) , а саме – спортивну наплічну сумочку", - йдеться у дописі на сторінці клубу.

Умови прості – вболівальникам та підписникам офіційних соцмереж потрібно буде проявити себе, як футбольні оракули:

1. Бути підписником офіційних сторінок в Instagram та Facebook та Instagram.

2. Залишити прогноз на матч «Полісся» - «Волинь» у коментарях під відповідним постом. Зауважимо, що потрібно не лише вгадати рахунок, а й написати авторів голів у складі «Волині» (якщо згідно вашого прогнозу наша команда повинна забити голи).

Приклад прогнозу – «Полісся» - «Волинь» - 1:2 (Приймак, Мартинюк)

Матч 24-го туру Першої ліги між «Поліссям» та «Волинню» відбудеться у четвер, 29 квітня, у Житомирі на центральному стадіоні та розпочнеться о 13:30.

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Теги: Волинь, прогноз, футбол
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