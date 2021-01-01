Внук автора пісні «Волинь моя» показав унікальні світлини діда. ВІДЕО





Михайло Влашинець вшанував пам'ять свого діда – автора славня нашого краю «Волинь моя», створивши кліп на пісню «Мов соловейко в гаю», - пише



У відео показано кадри зі Степаном Кривеньким під час численних концертів та творчих зустрічей.



Цю композицію присвятили видатному митцю поет Миколай Шостак та композитор Галина Васіна. У відео показано кадри зі Степаном Кривеньким під час численних концертів та творчих зустрічей. Допомогли відшукати архівні матеріали працівники НСТУ. До речі, цього року маестро виповнилося б 80 літ, а на Горохівщині 2021-й оголошено роком Степана Кривенького.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внук автора гімну Волині показав унікальні фото свого діда. У музичному відео на пісню присвячену Степану Кривенькому представлені історичні світлини з життя композитора.Михайло Влашинець вшанував пам'ять свого діда – автора славня нашого краю «Волинь моя», створивши кліп на пісню «Мов соловейко в гаю», - пише "Волинь-нова" У відео показано кадри зі Степаном Кривеньким під час численних концертів та творчих зустрічей.Цю композицію присвятили видатному митцю поет Миколай Шостак та композитор Галина Васіна. У відео показано кадри зі Степаном Кривеньким під час численних концертів та творчих зустрічей. Допомогли відшукати архівні матеріали працівники НСТУ. До речі, цього року маестро виповнилося б 80 літ, а на Горохівщині 2021-й оголошено роком Степана Кривенького.

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