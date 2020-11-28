На Волині «прикрили» магазини, які продавали «заправки» для електронних сигарет
28 квітень, 23:35
На Волині припинили діяльність трьох господарських одиниць, що пропонували споживачам рідини для електронних сигарет. Власники-підприємці цих торгових точок не подбали про спеціальні ліцензії на такий вид діяльності.
Про це повідомляє ВолиньOnline інформує відділ фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Волинській області.
Зокрема, у квітні 2021 року працівники відділу фактичних перевірок під час контрольно-перевірочних заходів виявили, що у трьох господарських одиницях продають рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка та не маючи ліцензії на такий вид роздрібної торгівлі.
Податківці спільно з фахівцями Головного управління ДФС в області вилучили з незаконного обігу пропонований поза правовим полем товар в кількості 568 штук на суму 77 тисяч гривень.
На підприємців-порушників очікують 469,3 тисячі гривень штрафних санкцій.
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Про це повідомляє ВолиньOnline інформує відділ фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Волинській області.
Зокрема, у квітні 2021 року працівники відділу фактичних перевірок під час контрольно-перевірочних заходів виявили, що у трьох господарських одиницях продають рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка та не маючи ліцензії на такий вид роздрібної торгівлі.
Податківці спільно з фахівцями Головного управління ДФС в області вилучили з незаконного обігу пропонований поза правовим полем товар в кількості 568 штук на суму 77 тисяч гривень.
На підприємців-порушників очікують 469,3 тисячі гривень штрафних санкцій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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