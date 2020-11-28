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На Волині «прикрили» магазини, які продавали «заправки» для електронних сигарет

На Волині «прикрили» магазини, які продавали «заправки» для електронних сигарет
На Волині припинили діяльність трьох господарських одиниць, що пропонували споживачам рідини для електронних сигарет. Власники-підприємці цих торгових точок не подбали про спеціальні ліцензії на такий вид діяльності.

Про це повідомляє ВолиньOnline інформує відділ фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Волинській області.

Зокрема, у квітні 2021 року працівники відділу фактичних перевірок під час контрольно-перевірочних заходів виявили, що у трьох господарських одиницях продають рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка та не маючи ліцензії на такий вид роздрібної торгівлі.

Податківці спільно з фахівцями Головного управління ДФС в області вилучили з незаконного обігу пропонований поза правовим полем товар в кількості 568 штук на суму 77 тисяч гривень.

На підприємців-порушників очікують 469,3 тисячі гривень штрафних санкцій.

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Теги: Волинь, магазин, закриття
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