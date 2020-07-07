На Харківщині поштарка вкрала понад пів мільйона пенсій
Сьогодні, 00:15
На Харківщині касирку "Укрпошти" підозрюють у привласненні пакету грошей, які мали піти на виплату пенсій.
У неї виявили понад пів мільйона гривень. Наразі триває розслідування, - пише Канал24.
Це трапилося в місті Лозова 28 квітня. Жінці вже оголосили про підозру.
Зникнення грошей помітили інші працівники "Укрпошти" в селі Слобідське на Харківщині, коли перевозили пошту.
Слідчі встановили, що гроші забрала начальниця головної каси одного з відділень пошти Лозової.
Згодом до неї приїхали та вилучили 530 тисяч гривень.
Це були не лише пенсії, а й грошова допомога.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про заволодіння чужим майном у великих розмірах. Максимальне покарання за нею – від 5 до 8 років в’язниці. Затриманій обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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У неї виявили понад пів мільйона гривень. Наразі триває розслідування, - пише Канал24.
Це трапилося в місті Лозова 28 квітня. Жінці вже оголосили про підозру.
Зникнення грошей помітили інші працівники "Укрпошти" в селі Слобідське на Харківщині, коли перевозили пошту.
Слідчі встановили, що гроші забрала начальниця головної каси одного з відділень пошти Лозової.
Згодом до неї приїхали та вилучили 530 тисяч гривень.
Це були не лише пенсії, а й грошова допомога.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про заволодіння чужим майном у великих розмірах. Максимальне покарання за нею – від 5 до 8 років в’язниці. Затриманій обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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