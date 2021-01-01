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ЗСУ отримали нові броньовані автомобілі

ЗСУ отримали нові броньовані автомобілі
Збройні сили України отримали польські броньовані машини Oncilla

В українській армії – поповнення. Збройні сили України отримали нові броньовані автомобілі Oncilla. Це польська версія українського «Дозор-Б», яка виготовляється за ліцензією, - пише Главком.

Про те, що польські броньовики проходять випробування в Україні, інформація з’явилася ще у 2016 році. Але офіційно її не підтверджували. Лише у лютому минулого року уряд озвучив інформацію про поставки озброєння до ЗСУ. І, як з’ясувалося, серед запланованих поставок фігурувала і Oncilla.

Раніше повідомлялося, що один броньовик Oncilla коштує приблизно 317 тисяч доларів.

За державним оборонним замовленням 2020 року для ЗСУ було придбано 24 польські легкі бронетранспортери.

Oncilla – є ліцензійною версією українського «Дозор-Б». Це бойова броньована машина з колісною формулою 4х4. Створений в Україні Харківським конструкторським бюро з машинобудування як багатоцільовий захищений транспортний засіб для транспортування особового складу, зброї, та військового обладнання вагою до 2 тон.

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Теги: ЗСУ, техніка
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