ЗСУ отримали нові броньовані автомобілі





В українській армії – поповнення. Збройні сили України отримали нові броньовані автомобілі Oncilla. Це польська версія українського «Дозор-Б», яка виготовляється за ліцензією, - пише



Про те, що польські броньовики проходять випробування в Україні, інформація з’явилася ще у 2016 році. Але офіційно її не підтверджували. Лише у лютому минулого року уряд озвучив інформацію про поставки озброєння до ЗСУ. І, як з’ясувалося, серед запланованих поставок фігурувала і Oncilla.



Раніше повідомлялося, що один броньовик Oncilla коштує приблизно 317 тисяч доларів.



За державним оборонним замовленням 2020 року для ЗСУ було придбано 24 польські легкі бронетранспортери.



Oncilla – є ліцензійною версією українського «Дозор-Б». Це бойова броньована машина з колісною формулою 4х4. Створений в Україні Харківським конструкторським бюро з машинобудування як багатоцільовий захищений транспортний засіб для транспортування особового складу, зброї, та військового обладнання вагою до 2 тон.

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