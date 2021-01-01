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До кінця року можуть з'явитися ліки від коронавірусу

До кінця року можуть з'явитися ліки від коронавірусу
Гендиректор фармкомпанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що до кінця 2021 року може бути готовим препарат для лікування Covid-19.

Наразі відбувається розробка двох типів ліків: один препарат буде пероральним, інший – ін'єкційний. Про це Бурла розповів в інтерв'ю виданню CNBC, - пише Главком.

За його словами, відбувається розробка двох типів ліків: один препарат буде пероральним (тобто вживатиметься через рот), інший – ін'єкційний.

Найбільшу увагу науковці приділяють розробці препарату, який можна буде вживати самому.

Препарат для лікування Covid-19 розробляється як антиретровірусний препарат, який блокує фермент вірусу.

«Наразі науковці продовжують роботу над їх створенням, і, якщо все буде добре, перші новини про такий препарат можна буде почути влітку 2021 року», – заявив Бурла.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що, згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.

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Теги: коронавірус, світ, медицина
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Коментарі 1
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Лапша на вуха, яку регулярно і щедро вішає недо..міністр Степанов і рідше, але з кетчупом 3Епердизент.
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