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У «Богдан Моторс» та «Кузні на Рибальському» відбулися обшуки

У «Богдан Моторс» та «Кузні на Рибальському» відбулися обшуки
Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" і підрозділах ПАТ "Богдан Моторс".

Про це журналісту УНН повідомила речник ДБР Ольга Чиканова.

“В рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони України військової техніки, обладнання та послуг неналежної якості та по завищених цінах, ДБР проводить обшуки на ПрАТ “Завод Кузня на Рибальському” та підрозділах ПАТ “АК “Богдан Моторс”, - повідомили в ДБР.

Наразі слідство вивчає обставини перевищення та зловживання владою посадовими особами Міноборони, що пов’язано із безпідставним завищенням вартості товарів та послуг, а також постачання до підрозділів Збройних Сил України неякісної продукції, що не відповідає вимогам державних стандартів. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

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Теги: обшуки, ДБР
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